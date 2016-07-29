Приморский силач сдвинул 5 трамваев с четвёртой попытки

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно писало о достижениях Ивана Савкина. В крае он известен как местный Алёша Попович или Добрыня Никитич. Так, например, в День Победы он одной рукой отбуксировал военный автомобиль «Урал» массой 12 тонн на расстояние 5 метров. 23 февраля он же, невзирая на травму и мороз с пронизывающим ветром, сдвинул с места 30-тонный военный тягач с прицепом. В конце прошлого года богатырь сдвинул с места и отбуксировал 6 вагонов цемента общим весом более 500 тонн на 1 метр 60 сантиметров.