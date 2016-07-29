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Posted 29 июля 2016, 01:40

Published 29 июля 2016, 01:40

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Приморский силач сдвинул 5 трамваев с четвёртой попытки

29 июля 2016, 01:40
Иван Савкин пополнил личную копилку достижений

Только что, в 11:35, известный в крае спортсмен, приморский богатырь и силач Иван Савкин сдвинул с места 5 трамваев в сцепке в трамвайном депо Владивостока на улице Борисенко. Свой очередной «перформанс» он посвятил грядущему Дню Военно-морского флота, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий.

В пятницу, 29 июля, несмотря на дождливую погоду, Иван Савкин добился того, к чему тщательно готовился. На глазах у собравшихся зрителей силач протащил сцепку «исчезающего» вида транспорта. Сам спортсмен утверждает, что таким образом он вписывает город и край в мировую историю спорта и силового экстрима. Правда, сегодня ему это удалось только с четвёртой попытки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно писало о достижениях Ивана Савкина. В крае он известен как местный Алёша Попович или Добрыня Никитич. Так, например, в День Победы он одной рукой отбуксировал военный автомобиль «Урал» массой 12 тонн на расстояние 5 метров. 23 февраля он же, невзирая на травму и мороз с пронизывающим ветром, сдвинул с места 30-тонный военный тягач с прицепом. В конце прошлого года богатырь сдвинул с места и отбуксировал 6 вагонов цемента общим весом более 500 тонн на 1 метр 60 сантиметров.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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