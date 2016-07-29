Выставка "Край, наполненный жизнью" прибыла в Дальнегорск

Передвижная выставка «Край, наполненный жизнью», об открытии которой РИА «Восток-Медиа» сообщало 16 июля, в день региональной конференции партии «Единая Россия», на этой неделе покинула Владивосток. Организаторы планируют показать экспонаты многим жителям и гостям региона. 28 июля первым пунктом остановки стал город Дальнегорск.