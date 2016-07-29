Выставка "Край, наполненный жизнью" прибыла в Дальнегорск

Posted 29 июля 2016, 00:03
Published 29 июля 2016, 00:03
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Передвижная выставка «Край, наполненный жизнью», об открытии которой РИА «Восток-Медиа» сообщало 16 июля, в день региональной конференции партии «Единая Россия», на этой неделе покинула Владивосток. Организаторы планируют показать экспонаты многим жителям и гостям региона. 28 июля первым пунктом остановки стал город Дальнегорск.
Экспозиция отражает новейшую историю Приморского края и состоит из восьми тематических блоков: «Развитие транспортной инфраструктуры», «Создание туристической инфраструктуры», «Экономика», «Образование и наука», «Здравоохранение», «Культура», «Развитие спорта» и «Открытая власть».
Площадь выставочной экспозиции превышает 200 квадратных метров. Кроме информационных стендов, там представлены трёхмерные архитектурные макеты Приморской сцены Мариинского театра, «Фетисов-Арены», Золотого моста и Приморского океанариума. Гости выставки также смогут посмотреть фильмы о Приморье, которые транслируются на мультимедийной панели.
В Дальнегорске выставка будет работать до 31 июля. Маршрут передвижной выставки проходит через 8 муниципалитетов Приморья. Следующий пункт назначения - Кавалерово.