Футболисты "СКА-Хабаровска" взялись за пистолеты

Posted 3 августа 2016, 04:57
Published 3 августа 2016, 04:57
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
Игроки футбольного клуба «СКА-Хабаровск» в преддверии встречи с краснодарской «Кубанью» устроили соревнования по стрельбе. В универсальный стрелковый комплекс стадиона имени Ленина «армейцы» пошли, чтобы укрепить командный дух и настроиться перед поединком.
После проведения подробного инструктажа и знакомства с боевыми пистолетами системы Ярыгина и «Викинг», футболисты поделились на команды и приступили к практической стрельбе. После упорной, продолжительной перестрелки первое место завоевал квартет: Игорь Удалый, Томас Микуцкис, Александр Криворучко, Эдуард Булия.
«В психологическом плане, считаю, это был очень нужный и правильный ход — нам просто необходимо было каким-то способом выплеснуть накопившуюся отрицательную энергию. Ребята все очень переживают, у всех огромное желание изменить, переломить сложившуюся неприятную ситуацию, хотя и патовой, то есть безвыходной, никто из нас её не считает», — рассказал Александр Криворучко.
Как сообщает пресс-служба клуба, в личном зачёте, где разгорелась не менее упорная борьба, в финале встретились Владислав Никифоров и Игорь Удалый. Всё решилось в последнем упражнении — стрельбе по движущимся мишеням. Точнее в этом виде оказался Владислав Никифоров.
В первенстве ФНЛ «СКА-Хабаровск» пока терпит неудачу — «армейцы» не могут одержать победу пятый матч подряд. После проигрыша «Мордовии» на своём поле команда опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы. Как ранее сообщало агентство, в новом сезоне попечительский совет футбольного клуба «СКА-Хабаровск» поставил перед командой и её главным тренером задачу: занять место в ФНЛ не ниже пятого. Александр Григорян и игроки заявили о готовности добиться этой цели.