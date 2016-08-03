Футболисты "СКА-Хабаровска" взялись за пистолеты

«В психологическом плане, считаю, это был очень нужный и правильный ход — нам просто необходимо было каким-то способом выплеснуть накопившуюся отрицательную энергию. Ребята все очень переживают, у всех огромное желание изменить, переломить сложившуюся неприятную ситуацию, хотя и патовой, то есть безвыходной, никто из нас её не считает», — рассказал Александр Криворучко.