Руководство приморского "Бора" решило договориться с профсоюзом

Posted 4 августа 2016, 02:25
Published 4 августа 2016, 02:25
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Руководители горно-химической компании «Бор» в Дальнегорске встретились с представителем профсоюза градообразующего предприятия для урегулирования трудовых вопросов. Работники надеются, что в ближайшее время им удастся подписать коллективный договор, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Накануне в Приморском крае руководство дальнегорского горно-химического комбината «Бор» подписало двухстороннее соглашение о признании профсоюзной организации «Бор» представителем работников предприятия. От лица руководителя на переговоры приехал исполнительный директор ГХК «Бор» Павел Меркулов. Согласно данному соглашению, профсоюз сможет вести переговоры от лица сотрудников. Также должен решиться вопрос об аренде помещения для деятельности представителей профессионального союза и по перечислению членских взносов по личным заявлениям работников.
Ранее работодатель отказывался перечислять профсоюзные взносы работников на счёт профсоюзной организации. Кроме того, руководство требовало освободить помещение, которое занимает профячейка. В Федерации профсоюзов Приморского края считают, что после таких мер на производстве больше не было бы защиты трудовых прав.
«Стороны также приняли решение о проведении переговоров о последующем заключении коллективного договора, а также установлении социальных гарантий для сотрудников», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель Первичной профсоюзной организации «Бор» Сергей Матвеев. По его словам, подписанный договор о работе профсоюза – лишь первый шаг и коллективу предстоит решить ещё много вопросов.
Последние несколько лет работники ГХК постоянно сталкивались с длительными задержками заработной платы. В январе этого года долг предприятия составлял 9 миллионов рублей. Несколько дней назад руководитель компании погасил долги, выплатив больше 45 миллионов рублей компенсации за неиспользованные отпуска. «Действительно, была большая задолженность по компенсации за отпуск при увольнении с прошлого предприятия, на котором проходит процедура банкротства. Однако на сегодняшний момент долга по зарплате у нас нет, аванс выплатили», - добавил Сергей Матвеев.