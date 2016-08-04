Руководство приморского "Бора" решило договориться с профсоюзом

Последние несколько лет работники ГХК постоянно сталкивались с длительными задержками заработной платы. В январе этого года долг предприятия составлял 9 миллионов рублей. Несколько дней назад руководитель компании погасил долги, выплатив больше 45 миллионов рублей компенсации за неиспользованные отпуска. «Действительно, была большая задолженность по компенсации за отпуск при увольнении с прошлого предприятия, на котором проходит процедура банкротства. Однако на сегодняшний момент долга по зарплате у нас нет, аванс выплатили», - добавил Сергей Матвеев.