Сотрудники ТИЦ Приморья в автопробеге презентуют проект China Friendly

Posted 4 августа 2016, 01:47
Published 4 августа 2016, 01:47
Modified 17 сентября 2022, 10:30
Updated 17 сентября 2022, 10:30
13 августа в Приморье стартует автопробег «7 чудес Приморского края», в ходе которого представители Приморского туристско-информационного центра проведут круглые столы и мастер-классы в разных районах Приморья. Цель – научить представителей администраций муниципальных районов и предпринимателей туристической отрасли грамотному привлечению туристов. Одновременно представители ТИЦ выберут лучшие объекты туристического показа в десяти районах Приморья. В топ самых привлекательных мест для посещения могут войти не только исторические и природные достопримечательности приграничных районов, но и событийные мероприятия.
Также во время автопробега специалисты ТИЦ презентуют в районах проект федерального масштаба China Friendly («Дружественный Китай»). Он посвящён работе с китайскими туристами и возможности привлечения их в разные районы Приморья.
В марте на IV Российско-китайском туристическом форуме, проходившем в Москве, департамент туризма Приморского края и ассоциация «Мир без границ» подписали соглашение о сотрудничестве. С того момента Приморье получило возможность работать по специальной программе ассоциации China Friendly и сертифицировать на соответствие её требованиям предприятия туристской сферы. Речь идёт о гостиницах, кафе, торговых точках, туркомпаниях, транспорте, выставочных и бизнес-центрах. Сертификат даст предприятиям дополнительные бонусы в рекламе для китайских туристов. На сегодняшний день статус China Friendly имеют три достопримечательности Владивостока – это гостиницы «Азимут», «Экватор» и туристический центр «Гавань».
«Основную часть туристического потока Приморья составляют гости из Китайской Народной Республики – по количественным показателям мы идём сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому мы должны обеспечить китайским туристам условия наиболее комфортного пребывания в нашей стране. Стиль жизни и привычки жителей Поднебесной значительно отличаются от российских, а проект China Friendly как раз комплексно помогает организациям, ориентированным на приём китайских туристов, адаптировать сервис и тем самым продемонстрировать свой профессионализм и умение встречать восточных гостей», – отметила директор Туристско-информационного центра Дарья Гусева.
Также в рамках автопробега по программе «Гостеприимное Приморье» пройдут семинары по организации безопасности туристов на маршруте и мастер-классы по работе с иностранцами, включающие обучение наиболее ходовым фразам на китайском.