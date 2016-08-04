Сотрудники ТИЦ Приморья в автопробеге презентуют проект China Friendly

В марте на IV Российско-китайском туристическом форуме, проходившем в Москве, департамент туризма Приморского края и ассоциация «Мир без границ» подписали соглашение о сотрудничестве. С того момента Приморье получило возможность работать по специальной программе ассоциации China Friendly и сертифицировать на соответствие её требованиям предприятия туристской сферы. Речь идёт о гостиницах, кафе, торговых точках, туркомпаниях, транспорте, выставочных и бизнес-центрах. Сертификат даст предприятиям дополнительные бонусы в рекламе для китайских туристов. На сегодняшний день статус China Friendly имеют три достопримечательности Владивостока – это гостиницы «Азимут», «Экватор» и туристический центр «Гавань».