В Комсомольске мужчина обратился за ночлегом и обокрал спасителя

Житель Комсомольска, обратившись в полицию, рассказал, что накануне вечером гулял по улице и встретил знакомого, который попросил предоставить ему ночлег. Потерпевший согласился. Наутро фигуранта уже не было, вместе с ним пропали ноутбук, два мобильных телефона, наручные часы, камера заднего вида и два комплекта ключей. Потерпевший оценил ущерб в сумму больше 50 тысяч рублей.