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Posted 5 августа 2016, 04:51

Published 5 августа 2016, 04:51

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

В Комсомольске мужчина обратился за ночлегом и обокрал спасителя

5 августа 2016, 04:51
Он похитил имущество на сумму больше 50 тысяч рублей

Комсомольчанин "отблагодарил" знакомого кражей за крышу над головой. Мужчина обратился к нему с просьбой переночевать, а пока тот спал, украл из его квартиры технику и другие предметы на сумму больше 50 тысяч рублей.

Житель Комсомольска, обратившись в полицию, рассказал, что накануне вечером гулял по улице и встретил знакомого, который попросил предоставить ему ночлег. Потерпевший согласился. Наутро фигуранта уже не было, вместе с ним пропали ноутбук, два мобильных телефона, наручные часы, камера заднего вида и два комплекта ключей. Потерпевший оценил ущерб в сумму больше 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего мужчину, который признался в совершении кражи. Ноутбук он продал на улице незнакомцу, а вырученные деньги потратил. Правоохранители сейчас ищут портативный компьютер, а всё остальное имущество в ходе обыска нашли у подозреваемого и вернули потерпевшему. Уголовное дело по факту кражи завершено и направлено в суд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о серии квартирных краж через форточки. Подозреваемый проникал в квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных домов, через открытые окна. Одно преступление он совершил в Индустриальном районе Хабаровска, другое — в Железнодорожном.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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