Студентки Хабаровского края выступят за ЗОЖ на российском форуме

По итогам «конвейера проектов», на котором участники представят свои идеи, лучшие инициативы получат гранты в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В июле этого года на смене для молодых депутатов и лидеров молодёжных организаций политических партий активисты Хабаровского края выиграли для своего региона два гранта на общую сумму 400 тысяч рублей. До конца лета на смены «Территории смыслов» из Хабаровского края поедут ещё восемь человек, которые представят свои проекты в социальной сфере и областях журналистики и педагогики.