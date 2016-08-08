Студентки Хабаровского края выступят за ЗОЖ на российском форуме

Posted 8 августа 2016, 06:08
Published 8 августа 2016, 06:08
Modified 17 сентября 2022, 10:30
Updated 17 сентября 2022, 10:30
Две активистки из Хабаровского края отправились на форум «Территория смыслов» со своими проектами в области здравоохранения. Смена, посвящённая этой теме, проходит впервые, сам же форум объединяет активную молодёжь со всей России. Комсомольчанка Мария Цевелёва приехала на Клязьму с проектом «Территория здоровья», а проект студентки Дальневосточной государственной академии физической культуры Анастасии Бородиной называется «Спорт. Семья. Здоровье».
«Маша планирует создать зону досуга для подростков, где они будут проводить время с пользой: участвовать в играх, мастер-классах, тренингах — словом, получать знания в интересной для подростков форме. Хочет объединить на одной площадке образование и досуг, и всё это бесплатно. А Настя придумала сайт и планирует разместить на нём полезные материалы по здоровому образу жизни для родителей и детей: тексты о профилактике заболеваний, видеоролики с упражнениями и так далее», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью Краевого центра молодёжных инициатив Дарья Конкина.
По итогам «конвейера проектов», на котором участники представят свои идеи, лучшие инициативы получат гранты в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В июле этого года на смене для молодых депутатов и лидеров молодёжных организаций политических партий активисты Хабаровского края выиграли для своего региона два гранта на общую сумму 400 тысяч рублей. До конца лета на смены «Территории смыслов» из Хабаровского края поедут ещё восемь человек, которые представят свои проекты в социальной сфере и областях журналистики и педагогики.