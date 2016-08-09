Хабаровчане снова выйдут на трассу "Гонки героев"

В этот раз организаторы изменили формат забега. В первый день гонки, 13 августа, состоится соревнование для всех заявившихся команд. Время прохождения трассы будет неограниченным — на дистанцию смогут выйти все, кто считает, что участие в «Гонке героев» важнее, чем победа. А уже на следующий день, 14 августа, пройдёт отборочный тур, в котором команды сразятся за право поехать на финал проекта Лиги героев в Москве. Судьи будут принимать результаты преодоления трассы по строгому хронометражу, а каждый из этапов дистанции станет обязательным к прохождению.