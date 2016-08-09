Хабаровчане снова выйдут на трассу "Гонки героев"

Posted 9 августа 2016, 06:40
Published 9 августа 2016, 06:40
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Экстремальное спортивное мероприятия вновь соберёт около тысячи участников на военном полигоне возле села Князе-Волконского. Новая «Гонка героев» состоится 13 и 14 августа.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», этап всероссийского забега в Хабаровске — самый грязный: по пересечённой местности после того, как её подготовили для мероприятия, не могли проехать даже внедорожники. Аналогов этой полосе препятствий в других городах России нет — 29 этапов на дистанции в почти семь километров сделали трассу на Князе-Волконском полигоне одной из самых сложных для преодоления.
Пробный забег «Гонки героев» состоялся в регионе 2 июля. Тогда на дистанцию вышли свыше 700 человек. Преодолевая болотистую местность, смельчаки проползали под БТР, прыгали с двухметровой вышки в котлован с водой на глубину 3 метра, пересекали глубокие — по пояс — лужи, вязли в грязи и взбирались на 9-метровую гору по «живой» лестнице, чтобы получить памятный знак Лиги героев.
В этот раз организаторы изменили формат забега. В первый день гонки, 13 августа, состоится соревнование для всех заявившихся команд. Время прохождения трассы будет неограниченным — на дистанцию смогут выйти все, кто считает, что участие в «Гонке героев» важнее, чем победа. А уже на следующий день, 14 августа, пройдёт отборочный тур, в котором команды сразятся за право поехать на финал проекта Лиги героев в Москве. Судьи будут принимать результаты преодоления трассы по строгому хронометражу, а каждый из этапов дистанции станет обязательным к прохождению.
Как и в июле, организаторы подготовили для участников экстремальной гонки показательные выступления военных, выступление диджеев, интерактивную программу, а также фан-зону с развлечениями для болельщиков. Для участников создадут реалистичную имитацию боевых действий: холостые выстрелы из автоматов и пулемётов Калашникова, стрельба из танковых орудий, засады и дымовые завесы, вылеты боевой авиации. Этот антураж абсолютно безопасен для тех, кто проходит трассу. Кроме этого, как для гостей соревнований, так и для желающих попробовать себя в гонке будут работать парковка, бесплатная военно-полевая кухня и трансфер до полигона на комфортабельных автобусах.