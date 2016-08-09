Роман Копин и Николай Никифоров обсудили будущее Интернета для Чукотки

«Сегодня Чукотка является единственным субъектом, где подключение к Интернету осуществляется только через спутниковые каналы связи — дорогостоящие каналы. В связи с этим в округе серьёзно затрудняется реализация проектов по предоставлению электронных услуг населению, внедрению систем ЕГАИС, «Безопасный город», созданию электронного правительства. Также устойчивые и более дешёвые каналы связи требуются для осуществления дистанционного обучения, телемедицины, работы с кадастровыми данными и картами, что особенно важно при безвозмездном предоставлении «дальневосточного гектара», — пояснил Роман Копин.