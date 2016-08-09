Роман Копин и Николай Никифоров обсудили будущее Интернета для Чукотки

Posted 9 августа 2016, 06:22
Published 9 августа 2016, 06:22
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Дорогой Интернет затрудняет реализацию проектов по предоставлению электронных услуг населению Чукотки. Об этом заявил губернатор округа Роман Копин на встрече с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. По мнению главы региона, скорость и качество передачи данных также не в полной мере отвечает нуждам жителей автономии.
«Сегодня Чукотка является единственным субъектом, где подключение к Интернету осуществляется только через спутниковые каналы связи — дорогостоящие каналы. В связи с этим в округе серьёзно затрудняется реализация проектов по предоставлению электронных услуг населению, внедрению систем ЕГАИС, «Безопасный город», созданию электронного правительства. Также устойчивые и более дешёвые каналы связи требуются для осуществления дистанционного обучения, телемедицины, работы с кадастровыми данными и картами, что особенно важно при безвозмездном предоставлении «дальневосточного гектара», — пояснил Роман Копин.
Глава региона обратил внимание, что на сегодняшний день решить большую часть вопросов с качеством интернет-соединения позволит создание магистральной подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь.
Как пишет информагентство «Чукотка» со ссылкой на пресс-службу правительства автономии, в качестве меры поддержки Роман Копин предложил выделение из федерального бюджета субсидий в целях снижения стоимости спутникового ресурса.