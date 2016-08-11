Энергия солнца и этнопосёлок помогли хабаровчанам выиграть конкурс

Всем лауреатам дадут ценные призы и сертификаты, а пять победителей отправятся во Владивосток, где представят свои проекты на Восточном экономическом форуме в рамках тематической дискуссии по "дальневосточному гектару". В их число вошёл и хабаровчанин Дмитрий Гараньков. Его проект "Солнечный мегаватт" предлагает экологичный и актуальный для региона способ получения электроэнергии от солнца. Также во Владивостоке выступит Елена Канакова.