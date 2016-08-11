Энергия солнца и этнопосёлок помогли хабаровчанам выиграть конкурс

Posted 11 августа 2016, 03:58
Published 11 августа 2016, 03:58
Modified 17 сентября 2022, 10:30
Updated 17 сентября 2022, 10:30
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опубликовало список победителей всероссийского конкурса идей "Дальневосточный гектар". В число десяти лауреатов вошли хабаровчане Дмитрий Гараньков с проектом "Солнечный мегаватт" и Елена Канакова, которая представит типовой проект организации земельного участка для этнографического туризма.
Конкурс проводили для выявления лучших идей и решений использования земельных участков, которые предоставляют по программе "дальневосточного гектара". При выборе победителей учитывали актуальность и возможность реализации идеи; степень проработанности проекта; достижимость результатов; перспективы дальнейшего развития проекта; творческий характер, новизну и оригинальность.
Всем лауреатам дадут ценные призы и сертификаты, а пять победителей отправятся во Владивосток, где представят свои проекты на Восточном экономическом форуме в рамках тематической дискуссии по "дальневосточному гектару". В их число вошёл и хабаровчанин Дмитрий Гараньков. Его проект "Солнечный мегаватт" предлагает экологичный и актуальный для региона способ получения электроэнергии от солнца. Также во Владивостоке выступит Елена Канакова.
"Каждому желающему вместе с осмотром местных достопримечательностей, знакомством с национальными традициями будет доступно занятие ремёслами, пешими прогулками, оздоровительными мероприятиями. Посетителям этно-посёлка предложат принять участие в традиционных праздниках и обрядах, попробовать блюда национальной кухни и приобрести в качестве сувениров предметы традиционного быта", — рассказала Елена Канакова.
Помимо представителей дальневосточной столицы на форум отправится Сергей Бибеев из Московской области с проектом "Пчелиная пасека". Артём Дегтярёв из Находки представит проект "Экстенсивная культивация гриба шиитаке", а Алексей Пасынков из Кирова покажет проект "ДальневосточныйДрон.РФ".
Как сообщает служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ценные призы за свои идеи получат ещё пять победителей: пермяк Алексей Балакин за "Купольный дом-вегетарий", москвич Алексей Горев за проект "Территория "Русь", якутянка Светлана Лукина и её социально ориентированный проект посёлка "Бэйбэрэкээн биьигэ", а также Станислав Фёдоров из Московской области за "Эко-гостиницу на Камчатке" и комсомольчанин Сергей Филин Геннадьевич за проект "Геотепло".
"Нашим экспертам и оргкомитету конкурса было непросто сделать свой выбор: пришлось провести оценку более 500 идей. Мы заинтересованы в том, чтобы проекты победителей были реализованы, либо авторами идей, либо людьми, для которых представленные бизнес-планы помогут определиться со способом использования их земельных участков. Агентство готово оказать для этого необходимое консультационное и экспертное сопровождение", — отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Заявки с 7 апреля по 15 июля поступали от студентов, работающих граждан, предпринимателей, пенсионеров и даже школьников. Наиболее активными оказались жители Якутии, Камчатского и Приморского краёв, составившие в сумме около 30 % от общего числа участников, а также Московской области и Краснодарского края, откуда в сумме пришло более 15 % заявок.
Около 30 % всех заявок представляют проекты по растениеводству, 20 % — производство продуктов питания (в том числе мясные и молочные фермы, а также пасеки). Помимо этого, были затронуты социальные услуги и туризм.
"Результаты конкурса показали его востребованность и актуальность. По завершении приёма заявок мы продолжали получать проекты, люди готовы делиться своими идеями, предлагая их для использования и тиражирования. В этой связи мы приняли решение о проведении конкурса на постоянной основе. О старте нового этапа мы сможем объявить уже на Восточном экономическом форуме", — заявил Валентин Тимаков.