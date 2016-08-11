Гродековский музей расскажет хабаровчанам о жизни маршала Блюхера

Posted 11 августа 2016, 01:20
Published 11 августа 2016, 01:20
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова выиграл федеральный конкурс на лучший региональный военно-исторический маршрут. Идея, предложенная культурным учреждением, признана лучшей на Дальнем Востоке в 2016 году, на её реализацию музей получит 100 тысяч рублей.
Конкурс под названием «Жизнь Отечеству» ежегодно проводит Российское военно-историческое общество. Его участники предлагают маршруты, посвящённые героям, с именами которых связан тот или иной регион страны. Их целью, соответственно, должны стать изучение военно-исторического прошлого российского государства и патриотическое воспитание молодёжи.
«Мы приняли решение выступить с заявкой маршрута под названием «Дальневосточный маршал», посвящённого личности советского полководца Василия Константиновича Блюхера. Жизнь и деятельность одного из первых маршалов Советской России была напрямую связана с Хабаровском», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» учёный секретарь музея Денис Ляхов.
Проект предполагает комплекс экскурсий по местам, так или иначе связанным с героем маршрута. Участники посетят соответствующие экспозиции Гродековского музея, включая Волочаевскую панораму, побывают в музее истории Восточного военного округа, где хранится штабной вагон, которым пользовался Василий Блюхер. Организаторы маршрута планируют также включить в него музей военной части, расположенной на территории Волочаевского городка, и музей Амурского моста — как известно, среди его экспонатов присутствует автомотриса, также связанная с маршалом.
Обязательным пунктом программы станет выезд на Волочаевскую сопку, где в феврале 1922 года произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны. Частями Народно-революционной армии Дальневосточной республики в этой битве командовал Василий Блюхер. Эпизод этого сражения покажут туристам — об этом Гродековский музей договорился с реконструкторами из военно-исторического клуба «Уссурийский фронт».
«Ориентировочно экскурсии начнутся 20 сентября, мы планируем проводить их в течение всего октября. Первыми участниками станут студенты и школьники, но в дальнейшем, когда мы «обкатаем» маршрут и оценим реакцию туристов, планируем включить его в программу городских экскурсий музея», — добавил Денис Ляхов.
Для того, чтобы отправиться по местам славы дальневосточного маршала могли все желающие, сотрудникам Гродековского необходимо будет достигнуть ряда договорённостей с Минобороны России. Авторы маршрута уверены, что хабаровчанам будет интересно познакомиться с фактами из жизни военачальника, который отдал Дальнему Востоку около 10 лет своей жизни — вплоть до ареста и трагической гибели в 1938 году.
Ранее агентство сообщало, что краевой музей имени Н. И. Гродекова получит миллион рублей от благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект «Деньги Гражданской войны: игра престолов», придуманный в дальневосточной столице, стал победителем грантового конкурса в рамках программы «Меняющийся музей в меняющемся мире».