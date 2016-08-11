Гродековский музей расскажет хабаровчанам о жизни маршала Блюхера

Для того, чтобы отправиться по местам славы дальневосточного маршала могли все желающие, сотрудникам Гродековского необходимо будет достигнуть ряда договорённостей с Минобороны России. Авторы маршрута уверены, что хабаровчанам будет интересно познакомиться с фактами из жизни военачальника, который отдал Дальнему Востоку около 10 лет своей жизни — вплоть до ареста и трагической гибели в 1938 году.