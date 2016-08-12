Хабаровской семье для получения ипотеки нужен доход в 56 тысяч

Posted 12 августа 2016, 02:16
Published 12 августа 2016, 02:16
Modified 17 сентября 2022, 10:30
Updated 17 сентября 2022, 10:30
Для того, чтобы приобрести в ипотеку типовую двухкомнатную квартиру в новостройке и не разориться на ежемесячных платежах, суммарный доход среднестатистической семьи из трёх человек в Хабаровском крае должен быть не менее 55,9 тысячи рублей в месяц. В среднем же по России эта цифра начинается от 54 000 рублей. Такие данные озвучили аналитики одного из банков Москвы на основе информации Росстата о средней зарплате в стране — она составила 35 тысяч рублей в месяц.
Самый крупный размер ежемесячного дохода для получения ипотечного кредита должны подтвердить жители Москвы — не менее 107 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге эта сумма составляет 86 тысяч. Такие цифры превышают порог средней зарплаты в этих регионах в 1,5 раза. Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ — там совокупный доход семьи должен быть не менее 65,9 тысячи рублей. Хабаровский край в рейтинге субъектов России с самой «дорогой» ипотекой находится на четвёртом месте.
Минимальные требования к ежемесячному доходу семьи — в Калмыкии (28 тысяч рублей), Смоленской (29,5 тысячи) и Брянской (30,7 тысячи) областях. В этих регионах средняя зарплата составляет 22-24 тысячи рублей в месяц.
Расчёты для приобретения квартиры аналитики сделали на основе базовых предложений по ипотечному кредитованию: срок кредита составляет 15 лет, ставка — 12,5 %, а размер первоначального взноса — 30 %.
«Существует правило: чем меньше у заёмщика заработок, тем меньшую долю дохода можно брать на обслуживание долга, чтобы не перегружать семейный бюджет. Если ваша зарплата, к примеру, 40 тысяч рублей в месяц, то минимум половину из этих денег надо оставлять на повседневные расходы. Если речь идёт, например, о доходе в 100 тысяч рублей, то на выплату кредита можно направить 60 процентов дохода», — объяснил корреспонденту издания «Российская газета» аналитик Илья Александров.
Эксперт также отметил, что ипотека в России становится более доступной — в 2015 году рынок вырос на 45 процентов.
«Лет 8-10 лет назад это был продукт для людей с доходами выше средних. И по ипотеке самый низкий уровень просрочки. В среднем — 3 процента. Просрочка по остальным видам кредитов больше в 5-6 раз», — подчеркнул аналитик.
Александров добавил, что на благоприятную ситуацию на рынке ипотечного кредитования влияет также высокий уровень ответственности, так как квартира остаётся в залоге у банка. Кроме этого, процентная ставка по ипотеке ниже, чем по потребительским кредитам, и люди стараются платить в срок. Более того, многие досрочно гасят ипотеку, что снижает размер долга, а для этого ищут дополнительные заработки.
На ситуацию оказала влияние программа государственной поддержки, которая стартовала в 2015 году и позволила снизить ставки по ипотеке в новостройках до 12,5 процента. Помог и материнский капитал в размере 400 тысяч рублей, который семьи вправе использовать на первоначальный взнос или на погашение ипотеки. С покупки квартиры и с процентов по ипотеке граждане могут получать налоговые вычеты. Максимальная выплата по ним составляет 650 тысяч рублей.
«Таким образом, если вы накопили на первоначальный взнос, плюс есть маткапитал и можно воспользоваться налоговыми вычетами, то ипотечные программы становятся всё более актуальными для семей со средними доходами», — заключает Илья Александров.