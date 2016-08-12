Хабаровской семье для получения ипотеки нужен доход в 56 тысяч

Для того, чтобы приобрести в ипотеку типовую двухкомнатную квартиру в новостройке и не разориться на ежемесячных платежах, суммарный доход среднестатистической семьи из трёх человек в Хабаровском крае должен быть не менее 55,9 тысячи рублей в месяц. В среднем же по России эта цифра начинается от 54 000 рублей. Такие данные озвучили аналитики одного из банков Москвы на основе информации Росстата о средней зарплате в стране — она составила 35 тысяч рублей в месяц.