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Posted 15 августа 2016, 06:11

Published 15 августа 2016, 06:11

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

Хабаровский край замотивирует волонтёров на добро

15 августа 2016, 06:11
Со своими социальными проектами студенты края поехали на всероссийский форум

Студенты Хабаровского края отправились на всероссийский форум «Территория смыслов» с проектом «Мотивируй на добро». Он предполагает программу единой мотивации волонтёров: тренинги, курсы, образовательные блоки, тематические экскурсии, которые вовлекут молодёжь в добровольческую деятельность.

Ещё одна социально ориентированная инициатива, о которой жители края расскажут на «Конвейере проектов» — альтернативные квесты, в которых организаторы реконструируют реальные исторические события России. Проект призван повысить интерес молодёжи к нашей истории. Также на форуме Хабаровский край представит проекты по социализации пожилых граждан путём вовлечения их в волонтёрскую деятельность и по внедрению комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, от региона на Клязьму поехали студентки хабаровских вузов и активисты волонтёрского центра «Резерв» Виктория Литовка, Екатерина Мубаракшина, Ксения Попова и Наталья Новикова, а также член общественного движения «Мой край» Олеся Петрушина. На «Территории смыслов» для активной молодёжи страны пройдут мастер-классы, семинары и лекции, а лучшие проекты получат гранты на реализацию — от 100 до 300 тысяч рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа», на смене в области здравоохранения «Территории смыслов» студентки Хабаровского края также представили свои проекты. Смену в этом году открыли впервые. От региона на форум поехали две участницы с проектами реальной и виртуальной площадок для повышения интереса к здоровому образу жизни у подростков и их родителей.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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