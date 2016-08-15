Хабаровский край замотивирует волонтёров на добро

Как писало РИА «Восток-Медиа», на смене в области здравоохранения «Территории смыслов» студентки Хабаровского края также представили свои проекты. Смену в этом году открыли впервые. От региона на форум поехали две участницы с проектами реальной и виртуальной площадок для повышения интереса к здоровому образу жизни у подростков и их родителей.