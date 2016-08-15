Неделя в Приморье начнётся с дождей и гроз

Posted 14 августа 2016, 22:21
Published 14 августа 2016, 22:21
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Начало недели в Приморье выдастся дождливым. Метеорологи обещают жителям края небольшие осадки и грозы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 15 августа, погодные условия в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Синоптики Примгидромета передают, что днём в крае будет облачно, местами пройдёт небольшой и умеренный дождь, который может усилиться на северо-востоке и в центральных районах. В отдельных территориях возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура +20...+32 °C.
Во Владивостоке облачно, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +26...+28 °C. Вода в Амурском заливе прогреется до +24 °C. Небольшие осадки метеорологи прогнозируют и во вторник, при этом в городе сохранится высокая температура воздуха - до +27 °C.
15 августа погода во Владивостоке за многолетний период наблюдений была преимущественно тёплой. Максимальная температура воздуха +32 °С отмечалась в 1921 году. Минимальная температура воздуха в 1966 году составила +13,7 °С. Дождь регистрировался в 56 случаях, туман — в 44, гроза — в пяти. Наибольшее количество осадков за сутки (47 миллиметров) выпало в 1963 году. Штормовой ветер (29 метров в секунду) фиксировался в 1968, 2010 годах.