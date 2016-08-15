Неделя в Приморье начнётся с дождей и гроз

15 августа погода во Владивостоке за многолетний период наблюдений была преимущественно тёплой. Максимальная температура воздуха +32 °С отмечалась в 1921 году. Минимальная температура воздуха в 1966 году составила +13,7 °С. Дождь регистрировался в 56 случаях, туман — в 44, гроза — в пяти. Наибольшее количество осадков за сутки (47 миллиметров) выпало в 1963 году. Штормовой ветер (29 метров в секунду) фиксировался в 1968, 2010 годах.