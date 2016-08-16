В Хабаровском крае производители выступают против скидок продавцам

Posted 16 августа 2016, 00:27
Published 16 августа 2016, 00:27
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Поставщики продовольствия и руководители торговых сетей региона приняли участие в круглом столе, где обсудили с представителями правительства Хабаровского края последние изменения в федеральном законе «О торговле». В частности, участники обсуждения затронули ряд проблемных вопросов, связанных с переходом на новые условия работы.
«Главные опасения производителей состоят в том, что торговые сети будут за их счёт компенсировать издержки, связанные со снижением своего максимального вознаграждения, требовать дополнительные скидки на товар. У торговых сетей, в свою очередь, есть вопросы к производителям о своевременном предоставлении верно оформленных документов на поставляемый товар», — сообщил и. о. председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности в правительстве края Николай Крецу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам всех обсуждений в комитете сформируют перечень вопросов и предложений, которые затем рассмотрят на федеральном уровне. Кроме этого, комитет собирается инициировать разработку Кодекса добросовестных практик между торговыми сетями и производителями.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», 15 июля 2016 года вступили в силу поправки к Федеральному закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Основные изменения предполагают снижение максимального размера вознаграждения торговым сетям с 10 % до 5 %, сокращение максимальных сроков отсрочки платежей за поставленный товар до 8-40 дней (сейчас они составляют 10-45 дней — прим. ред.). Кроме того, вводится запрет на создание дискриминационных условий для поставщиков продукции, ужесточаются штрафные санкции.