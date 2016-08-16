В Хабаровском крае производители выступают против скидок продавцам

«Главные опасения производителей состоят в том, что торговые сети будут за их счёт компенсировать издержки, связанные со снижением своего максимального вознаграждения, требовать дополнительные скидки на товар. У торговых сетей, в свою очередь, есть вопросы к производителям о своевременном предоставлении верно оформленных документов на поставляемый товар», — сообщил и. о. председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности в правительстве края Николай Крецу.