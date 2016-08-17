Молодёжь из Молдавии, Китая, Италии собирает мусор в Приморье

Posted 17 августа 2016, 08:16
Published 17 августа 2016, 08:16
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
На острове Рейнеке, в 25 километрах от Владивостока, в августе вновь собралась экологически активная молодёжь. Участниками проекта «Остров мечты» стали волонтёры из 6 стран – России, Бельгии, Испании, Италии, Молдавии и Китая. Среди россиян – не только приморцы, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска.
Как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, добровольцы ликвидируют стихийные свалки и проводят беседы с отдыхающими. С 11 августа экодесант собрал уже более 300 мешков мусора. Участники природоохранного лагеря Приморской островной волонтёрской службы (ПОВС) сразу проводят сортировку, отделяя пластик, металл и стекло. Акция будет длиться до 28 августа, в конце смены все мешки вывезут на барже.
«Волонтёрство для меня – совершенно новый опыт. Никто в Молдавии не понимал моего намерения приехать в одну из самых дальних точек России с целью убирать мусор. К тому же добираться до Владивостока – это дорогое удовольствие. Но я рад, что могу насладиться прекрасной приморской природой и познакомиться с отличными людьми», - отметил один из зарубежных гостей Приморского края – Николай.
«Мои родные спрашивали меня, зачем я еду убирать мусор в Россию. Они недоумевали. «Но мы же живём на одной планете!» - говорила я им. В моей стране много говорят об экологии, но мало что делают. Я приехала сюда именно делать. Мне нравятся люди, которые меня окружают в лагере на Рейнеке, и я рада, что могу приносить пользу», - рассказала Милия из Испании.
Экологический проект «Остров мечты» был представлен в июле на международной конференции «Добровольчество – технология социальных преобразований» в Женевском отделении ООН. В одной из основных секций – «История успеха. Отдавая - получаешь больше» с докладом и презентацией о проекте выступила его руководитель Наталья Якунина.