vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2016, 08:16

Published 17 августа 2016, 08:16

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Молодёжь из Молдавии, Китая, Италии собирает мусор в Приморье

17 августа 2016, 08:16
Участники проекта "Остров мечты" рассказали, зачем им это нужно

На острове Рейнеке, в 25 километрах от Владивостока, в августе вновь собралась экологически активная молодёжь. Участниками проекта «Остров мечты» стали волонтёры из 6 стран – России, Бельгии, Испании, Италии, Молдавии и Китая. Среди россиян – не только приморцы, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, добровольцы ликвидируют стихийные свалки и проводят беседы с отдыхающими. С 11 августа экодесант собрал уже более 300 мешков мусора. Участники природоохранного лагеря Приморской островной волонтёрской службы (ПОВС) сразу проводят сортировку, отделяя пластик, металл и стекло. Акция будет длиться до 28 августа, в конце смены все мешки вывезут на барже.

«Волонтёрство для меня – совершенно новый опыт. Никто в Молдавии не понимал моего намерения приехать в одну из самых дальних точек России с целью убирать мусор. К тому же добираться до Владивостока – это дорогое удовольствие. Но я рад, что могу насладиться прекрасной приморской природой и познакомиться с отличными людьми», - отметил один из зарубежных гостей Приморского края – Николай.

«Мои родные спрашивали меня, зачем я еду убирать мусор в Россию. Они недоумевали. «Но мы же живём на одной планете!» - говорила я им. В моей стране много говорят об экологии, но мало что делают. Я приехала сюда именно делать. Мне нравятся люди, которые меня окружают в лагере на Рейнеке, и я рада, что могу приносить пользу», - рассказала Милия из Испании.

Экологический проект «Остров мечты» был представлен в июле на международной конференции «Добровольчество – технология социальных преобразований» в Женевском отделении ООН. В одной из основных секций – «История успеха. Отдавая - получаешь больше» с докладом и презентацией о проекте выступила его руководитель Наталья Якунина.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика