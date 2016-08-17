Молодёжь из Молдавии, Китая, Италии собирает мусор в Приморье

«Мои родные спрашивали меня, зачем я еду убирать мусор в Россию. Они недоумевали. «Но мы же живём на одной планете!» - говорила я им. В моей стране много говорят об экологии, но мало что делают. Я приехала сюда именно делать. Мне нравятся люди, которые меня окружают в лагере на Рейнеке, и я рада, что могу приносить пользу», - рассказала Милия из Испании.