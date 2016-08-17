В Хабаровском крае мошенник обманул Минсоцзащиты на 900 тысяч рублей

Следствие установило, что осуждённый местный житель Рабарский, договорившись с нуждающейся в жилье женщиной, предоставил в ведомство договор купли-продажи квартиры для ветерана. В документах значилось, что помещение обходится в 1 миллион 251 тысячу рублей. Минсоцзащиты выплатило деньги, но оказалось, что мошенник приобрёл квартиру за 360 тысяч рублей. Всё остальное он присвоил себе и потратил на личные нужды.