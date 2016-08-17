В Хабаровском крае мошенник обманул Минсоцзащиты на 900 тысяч рублей

Posted 17 августа 2016, 07:36
Published 17 августа 2016, 07:36
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
В районе имени Лазо Хабаровского края местного жителя признали виновным за то, что он незаконно присвоил себе деньги местного министерства социальной защиты в размере 891 тысячи рублей.
Следствие установило, что осуждённый местный житель Рабарский, договорившись с нуждающейся в жилье женщиной, предоставил в ведомство договор купли-продажи квартиры для ветерана. В документах значилось, что помещение обходится в 1 миллион 251 тысячу рублей. Минсоцзащиты выплатило деньги, но оказалось, что мошенник приобрёл квартиру за 360 тысяч рублей. Всё остальное он присвоил себе и потратил на личные нужды.
Суд района имени Лазо обязал Рабарского выплатить министерству украденные деньги. Свой приговор мошенник попытался обжаловать, но суд оставил приговор без изменений.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о жилищном скандале в другом министерстве Хабаровского края. Бывший глава ведомства Андрей Попов предстанет перед судом за превышение полномочий с тяжкими последствиями. Фигурантом уголовного дела экс-министр стал после резонансного скандала вокруг строительства домов в жилкомплексе «Твердохлебово» в районе села Мирное. Новым главой Минстроя назначили Константина Пепеляева.