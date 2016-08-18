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Posted 18 августа 2016, 00:22

Published 18 августа 2016, 00:22

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Во Владивостоке впервые пройдёт фестиваль "Меридиан дружбы"

18 августа 2016, 00:22
Организаторы обещают национальные угощения и состязания, концертно-развлекательную программу

24 сентября во Владивостоке впервые состоится фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Место его проведения уже известно – набережная Спортивной гавани, а вот время пресс-служба городской администрации уточнит ближе ко дню проведения мероприятия.

Сейчас специалисты мэрии принимают заявки на участие в празднике от различных диаспор и национальных объединений, дорабатывают сценарий и решают ряд организационных вопросов. Гостей праздника ждут насыщенная концертно-развлекательная программа, блюда национальных кухонь, спортивные состязания и баталии, выставка декоративно-прикладного творчества.

«Ожидается, что в празднике примут участие русские, татары, башкиры, узбеки, белорусы, армяне, украинцы, азербайджанцы, корейцы, евреи, киргизы и представители других народов. Мероприятие обещает стать поистине красочным и незабываемым», - отметил начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Андрей Вишня.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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