Во Владивостоке впервые пройдёт фестиваль "Меридиан дружбы"

Posted 18 августа 2016, 00:22
Published 18 августа 2016, 00:22
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
24 сентября во Владивостоке впервые состоится фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Место его проведения уже известно – набережная Спортивной гавани, а вот время пресс-служба городской администрации уточнит ближе ко дню проведения мероприятия.
Сейчас специалисты мэрии принимают заявки на участие в празднике от различных диаспор и национальных объединений, дорабатывают сценарий и решают ряд организационных вопросов. Гостей праздника ждут насыщенная концертно-развлекательная программа, блюда национальных кухонь, спортивные состязания и баталии, выставка декоративно-прикладного творчества.
«Ожидается, что в празднике примут участие русские, татары, башкиры, узбеки, белорусы, армяне, украинцы, азербайджанцы, корейцы, евреи, киргизы и представители других народов. Мероприятие обещает стать поистине красочным и незабываемым», - отметил начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Андрей Вишня.