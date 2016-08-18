Во Владивостоке впервые пройдёт фестиваль "Меридиан дружбы"

Сейчас специалисты мэрии принимают заявки на участие в празднике от различных диаспор и национальных объединений, дорабатывают сценарий и решают ряд организационных вопросов. Гостей праздника ждут насыщенная концертно-развлекательная программа, блюда национальных кухонь, спортивные состязания и баталии, выставка декоративно-прикладного творчества.