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Posted 23 августа 2016, 11:02

Published 23 августа 2016, 11:02

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Лошадь из Ставрополья выиграла всероссийский конкурс

23 августа 2016, 11:02
Лошадь из Ставрополья выиграла всероссийский конкурс

Национальное шоу арабской породы, прошедшее в минувшие выходные в Минводах, выиграла лошадь 2014 года рождения, представляющая Терский племенной конезавод №169.

Интернет-издание Newstracker.ru сообщает, что соревнования проводились пятый раз. Они включены в официальный календарь международной федерации шоу арабских лошадей,при этом текущее первенство оказалось рекордным по количеству участников - свои достоинства демонстрировали свыше 79 лошадей, представляющих многие регионы страны. Судейский корпус состоял из международных арбитров из Германии, Польши, Швейцарии и Венгрии.

«Абсолютным победителем чемпионата «Звезда Пятигорья-2016» стала наша двухлетняя Белоснежка. Впрочем, все остальные награды на этот раз также достались нашим подопечным», - отметила главный зоолог ставропольского конезавода, являющегося одним из старейших российских заводчиков этой красивой породы, Ольга Бирюкова.

Выступление арабских лошадей, действительно, очень зрелищное мероприятие, именно поэтому оно и получило название шоу, не характерное для спортивных состязаний. Каждая лошадь во время своего выступления делает несколько кругов по манежу, а потом демонстрирует свои достоинства, стоя перед судьями. Рефери оценивают выступление по десятибалльной системе, в качестве пяти основных критериев можно назвать внешность животного, его манеру поведения, характер, а также другие факторы.

«И наши эксперты, и зарубежные арбитры отмечают, что уровень соревнований с каждым годом становится все выше, причем это касается и наших лошадей, и скакунов других конеферм, и представителей частных владений», - рассказал гендиректор Терского конезавода Сергей Иванов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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