Лошадь из Ставрополья выиграла всероссийский конкурс

Выступление арабских лошадей, действительно, очень зрелищное мероприятие, именно поэтому оно и получило название шоу, не характерное для спортивных состязаний. Каждая лошадь во время своего выступления делает несколько кругов по манежу, а потом демонстрирует свои достоинства, стоя перед судьями. Рефери оценивают выступление по десятибалльной системе, в качестве пяти основных критериев можно назвать внешность животного, его манеру поведения, характер, а также другие факторы.