Во Владивостоке грузовик снёс попутную машину

Как рассказал корреспонденту РИА "Восток-Медиа" на месте событий водитель Subaru Legacy B4, он двигался с Выселковой в направлении Снеговой Пади, когда почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля. По инерции Legacy откинуло на следовавший рядом Nissan March. "Марчок" же, в свою очередь, развернуло и буквально затащило под Isuzu Giga, который и стал зачинщиком ДТП. В неравной схватке менее габаритные машины получили значительные кузовные повреждения. Искорёженный Legacy ещё предстоит вытаскивать из придорожного кювета, а малолитражка, замятая со всех сторон, потеряла возможность самостоятельного передвижения. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. Авария спровоцировала внушительную пробку. Транспортный затор начинается на Баляева и заканчивается только после злополучного перекрёстка, аварии на котором происходят с завидным постоянством. Сейчас разбитые транспортные средства убрали с проезжей части, на месте работают сотрудники ГИБДД. По словам водителя грузовика, он попросту отвлёкся, хотя другие участники аварии уверены, что у "тяжеловеса" отказали тормоза. Во всех подробностях теперь предстоит разобраться профессионалам.