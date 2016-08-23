vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2016, 06:03

Published 23 августа 2016, 06:03

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Во Владивостоке грузовик снёс попутную машину

23 августа 2016, 06:03
Сюжет
Происшествие
Из-за аварии движение на Выселковой оказалось парализовано

Сегодня, 23 августа, в приморской столице на перекрёстке БАМ - Снеговая Падь - Выселковая произошло серьёзное ДТП с участием трёх авто. Причиной происшествия стала банальная невнимательность водителя грузовика. В заложниках ситуации оказались два автомобилиста, движущихся в попутном направлении, а впоследствии и весь поток, оказавшийся в многокилометровой пробке.

Как рассказал корреспонденту РИА "Восток-Медиа" на месте событий водитель Subaru Legacy B4, он двигался с Выселковой в направлении Снеговой Пади, когда почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля. По инерции Legacy откинуло на следовавший рядом Nissan March. "Марчок" же, в свою очередь, развернуло и буквально затащило под Isuzu Giga, который и стал зачинщиком ДТП. В неравной схватке менее габаритные машины получили значительные кузовные повреждения. Искорёженный Legacy ещё предстоит вытаскивать из придорожного кювета, а малолитражка, замятая со всех сторон, потеряла возможность самостоятельного передвижения. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. Авария спровоцировала внушительную пробку. Транспортный затор начинается на Баляева и заканчивается только после злополучного перекрёстка, аварии на котором происходят с завидным постоянством. Сейчас разбитые транспортные средства убрали с проезжей части, на месте работают сотрудники ГИБДД. По словам водителя грузовика, он попросту отвлёкся, хотя другие участники аварии уверены, что у "тяжеловеса" отказали тормоза. Во всех подробностях теперь предстоит разобраться профессионалам.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика