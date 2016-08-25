"Летающий" автобус парализовал движение в пригороде Владивостока

Сегодня около 11 часов утра в районе Седанки автобус Daewoo врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения. Он снёс один из блоков и завершил движение, повиснув на бетонном гребне. По информации newsvl.ru, в машине не было пассажиров. Водитель в результате аварии не пострадал.