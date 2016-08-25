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Posted 25 августа 2016, 03:12

Published 25 августа 2016, 03:12

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

"Летающий" автобус парализовал движение в пригороде Владивостока

25 августа 2016, 03:12
Сюжет
Происшествие
Несколько автомобильных аварий произошло в окрестностях приморской столицы

Этим утром в пригороде Владивостока произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает РИА «Восток-Медиа». Авария стала причиной огромной пробки.

Сегодня около 11 часов утра в районе Седанки автобус Daewoo врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения. Он снёс один из блоков и завершил движение, повиснув на бетонном гребне. По информации newsvl.ru, в машине не было пассажиров. Водитель в результате аварии не пострадал.

Причины ДТП ещё предстоит выяснить полиции. В то же время данный инцидент спровоцировал мощные пробки на обеих полосах движения. С одной стороны движению мешает автобус, с другой – обломки разделительного заграждения.

Ещё одна серьёзная авария произошла на перевале недалеко от Шаморы. Как сообщает автомобильное сообщество dps_vl, пенсионер за рулём легковушки Toyota Caldina не справился с управлением на трассе и вылетел в кювет. По пути он снёс Toyota Vista, припаркованную на обочине. Информация о пострадавших уточняется.

Стоит отметить, что в Приморье сегодня то и дело происходят аварии и различные ЧП. Всему виной обрушившийся на край циклон. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о тройной аварии на проспекте 100-летия Владивостока, из-за которой в приморской столице собралась гигантская пробка. Помимо этого, часть улиц во Владивостоке оказались затоплены.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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