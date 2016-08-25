"Луч" вылетел из Кубка России

«Луч» с первых минут попытался прибрать инициативу к своим рукам, показать, что приехал в Забайкалье за победой. Читинцы играли вторым номером, создать что-то в атаке получалось далеко не всегда, говорится в отчёте на официальном сайте забайкальцев. Чита заиграла злее и увереннее. Постепенно хозяева полностью перехватили инициативу. Регулярно выигрывая подбор, читинцам удалось, пожалуй, главное – лишить приморский клуб мяча. А затем настала та самая 29-я минута, когда отличился Алмаз Фатихов. Счёт 1:0 в пользу «Читы» так и остался до конца игры. Эта победа вывела скромную команду из зоны «Восток» на представителей Премьер-лиги «Рубин» из Казани. Коллективы померятся силами в 1/16 финала Кубка.