"Луч" вылетел из Кубка России

Posted 24 августа 2016, 23:57
Published 24 августа 2016, 23:57
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Владивостокский «Луч» вылетел из розыгрыша Кубка России по итогам первого же матча, сообщает РИА «Восток-Медиа». В столице Забайкальского края «жёлто-синие» проиграли представителю второго дивизиона ФК «Чита». Многострадальный футбольный клуб из Приморья продолжает пребывать в чёрной полосе. Вдобавок ко всему контракт с клубом расторг бразильский легионер Нивалдо.
Накануне в Даурии в рамках 1/32 розыгрыша Кубка России встречались ФК «Чита» и «Луч-Энергия». Представители зоны «Восток» – футболисты, тренеры, болельщики – ждали этой встречи с особым настроем. Продолжительное время читинцы и владивостокцы не встречались на футбольном поле. Неудивительно, что на стадионе «Локомотив» не осталось свободных мест – такая посещаемость давно не снилась «лучистым». Интриги добавил тот факт, что председателем наблюдательного совета ФК «Чита» является Виктор Мясник. Сейчас он является гендиректором энергетической компании ТГК-14 в Забайкалье, а ранее имел непосредственное отношение к ФК «Луч-Энергия», возглавлял правление клуба.
«Луч» с первых минут попытался прибрать инициативу к своим рукам, показать, что приехал в Забайкалье за победой. Читинцы играли вторым номером, создать что-то в атаке получалось далеко не всегда, говорится в отчёте на официальном сайте забайкальцев. Чита заиграла злее и увереннее. Постепенно хозяева полностью перехватили инициативу. Регулярно выигрывая подбор, читинцам удалось, пожалуй, главное – лишить приморский клуб мяча. А затем настала та самая 29-я минута, когда отличился Алмаз Фатихов. Счёт 1:0 в пользу «Читы» так и остался до конца игры. Эта победа вывела скромную команду из зоны «Восток» на представителей Премьер-лиги «Рубин» из Казани. Коллективы померятся силами в 1/16 финала Кубка.
В отличие от приморцев, большинство команд ФНЛ не допустило осечек в 1/32 финала розыгрыша второго по значимости турнира в России. К примеру, «СКА-Хабаровск» переиграл на выезде «Сахалин» (2:1) и в следующем раунде примет столичный «Спартак».
Тем временем очередная неприятная новость пришла из стана приморского клуба. Один из лидеров команды – бразильский нападающий Нивалдо, которого болельщики ласково называли Ваней, расторг контракт с «тиграми», не дожидаясь выезда в Читу. В межсезонье форвард пытался сменить прописку и даже тренировался под началом Александра Григоряна в Хабаровске, но в последнюю минуту предпочёл остаться в «Луче». Как оказалось, ненадолго.