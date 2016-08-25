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Posted 25 августа 2016, 01:56

Published 25 августа 2016, 01:56

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

За бывших зэков в школе Николаевска-на-Амуре заплатит экс-директор

25 августа 2016, 01:56
Штраф руководителю составил 26 тысяч рублей

Прокурор Николаевска-на-Амуре постановил оштрафовать уже бывшего директора городской средней школы № 2 за многочисленные нарушения трудового законодательства. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в ходе проверки правоохранители выяснили, что в школе работали пять человек с судимостью за преступления против общественной безопасности и несовершеннолетних. При этом Трудовой кодекс запрещает устраивать подобных граждан в учреждения образования, воспитания и развития детей.

Также глава учебного заведения незаконно издавала приказы и неверно рассчитывала своих работников при увольнении. Так, в августе прошлого года был уволен по собственному желанию сторож школы. Но из-за неверного указания отработанного периода ему не начислили компенсацию за неиспользованный отпуск. Сумма составила около 19 тысяч рублей.

Помимо этого, в процессе инспекции в образовательном учреждении, сотрудники надзорного ведомства установили факты допуска работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. В результате на директора завели административные дела по статьям: «Нарушение трудового законодательства», «Ненадлежащее оформление трудовых договоров» и «Допуск работников к работе без прохождения медицинских осмотров и проверки знаний требований охраны труда».

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, сотрудники ведомства внесли представление об устранении нарушений. Директор школы была уволена за грубое нарушение своих трудовых обязанностей. Также женщина должна заплатить 26 тысяч рублей в виде штрафов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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