За бывших зэков в школе Николаевска-на-Амуре заплатит экс-директор

Прокурор Николаевска-на-Амуре постановил оштрафовать уже бывшего директора городской средней школы № 2 за многочисленные нарушения трудового законодательства. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в ходе проверки правоохранители выяснили, что в школе работали пять человек с судимостью за преступления против общественной безопасности и несовершеннолетних. При этом Трудовой кодекс запрещает устраивать подобных граждан в учреждения образования, воспитания и развития детей.