Хабаровчан пригласили "играть в снежки" на площади имени Ленина

Как писало агентство, в Хабаровске к приезду главного российского Деда Мороза установят снежный трон. По словам скульптора Сергея Логинова, место композиции ещё уточняется: она появится либо в парке «Динамо», либо в детском парке имени Гайдара. Кроме того, в планах художника также создать на площади имени Ленина символическую триумфальную арку.