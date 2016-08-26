Хабаровчан пригласили "играть в снежки" на площади имени Ленина

Posted 26 августа 2016, 04:40
Published 26 августа 2016, 04:40
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Центр прикладной урбанистики предложил комитету по молодёжной политике привлечь к отделке площади Ленина всех желающих жителей дальневосточной столицы. Уже завтра, 27 августа, в 17:00 краевой центр молодёжных инициатив соберёт хабаровчан, чтобы обсудить новогоднее украшение центральной площади города.
«Кто уже фонтанирует предложениями — ждём вас! Кто не понимает, чем нам не угодил снежный городок, ждём вас тоже», — написали администраторы группы центра прикладной урбанистики в социальной сети «ВКонтакте».
По итогам встречи организаторы составят технического задание, из которого подготовят проект. Краевой комитет по молодёжной политике объединит наработки ЦПУ c предложениями известного хабаровского скульптора Сергея Логинова, который ежегодно принимает участие в украшении города к Новому году.
«Наша задача — сделать так, чтобы люди сами генерировали идеи. Мы принимали участие в открытом заседании и там предложили запустить открытый проектный офис, чтобы любой желающий мог прийти со своими соображениями», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» куратор центра Евгений Мишталь.
Как писало агентство, в Хабаровске к приезду главного российского Деда Мороза установят снежный трон. По словам скульптора Сергея Логинова, место композиции ещё уточняется: она появится либо в парке «Динамо», либо в детском парке имени Гайдара. Кроме того, в планах художника также создать на площади имени Ленина символическую триумфальную арку.