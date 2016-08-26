В Артёме праздничные мероприятия начали с чествования ветеранов

«Несколько лет назад мы неслучайно стали инициаторами создания комплекса «Шахтёрская слава». Город должен помнить и знать свою историю, что именно с шахт начинался когда-то Артём. И несколько лет назад было принято правильное решение о совмещении двух городских праздников – Дня города и Дня шахтёра», – сказал Владимир Новиков. Также он отметил, что у угледобывающей отрасли Приморья сегодня есть перспективы развития. «Новая электростанция, строительство которой намечается на территории Артёмовского городского округа, будет работать на приморском угле, а это – поддержка угольной отрасли края», – отметил глава Артёма.