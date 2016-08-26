В Артёме праздничные мероприятия начали с чествования ветеранов

Posted 26 августа 2016, 05:58
Published 26 августа 2016, 05:58
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Ветераны труда Артёма первыми принимали поздравления с Днём города и с Днём шахтёра. Праздничные мероприятия начались сегодня, 26 августа, у памятника шахтёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает управление информации городского округа.
По инициативе организации «Шахтёрский союз Артёма» этот памятник на территории бывшей шахты «Дальневосточная» не так давно был отремонтирован и теперь стал местом, где традиционно встречаются бывшие шахтёры. Почтить память шахтёров – основателей города Артёма пришли также представители общественности и школьники. Они возложили цветы к подножию монумента.
Далее мероприятия в честь Дня шахтёра и Дня города продолжились у памятника-мемориала «Шахтёрская слава», который открыт в 2009 году в честь героического труда всех поколений угледобытчиков. Это место стало и местом встречи горняков, в разные годы работавших на шахтах Артёма. Поприветствовать собравшихся и высказать слова благодарности за вклад в развитие города пришёл глава Артёма Владимир Новиков.
«Несколько лет назад мы неслучайно стали инициаторами создания комплекса «Шахтёрская слава». Город должен помнить и знать свою историю, что именно с шахт начинался когда-то Артём. И несколько лет назад было принято правильное решение о совмещении двух городских праздников – Дня города и Дня шахтёра», – сказал Владимир Новиков. Также он отметил, что у угледобывающей отрасли Приморья сегодня есть перспективы развития. «Новая электростанция, строительство которой намечается на территории Артёмовского городского округа, будет работать на приморском угле, а это – поддержка угольной отрасли края», – отметил глава Артёма.
Поздравили шахтёров с главными городскими праздниками вице-губернатор края, куратор Артёмовского городского округа Александр Ролик, депутат Законодательного собрания Игорь Чемерис, председатель думы Артёма Анатолий Бадель, генеральный директор ОАО «Приморскуголь» Александр Заньков. Многие из тех, кто свою трудовую жизнь отдал шахте, получили почётные грамоты и благодарности от главы Артёма, председателя думы, ОАО «Приморскуголь».