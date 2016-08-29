Фестиваль мёда в Приморье станет ежегодным

Директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья Гусева рассказала, что выставка медовых изделий и мероприятия, приуроченные к фестивалю, заинтересовали жителей всех муниципалитетов региона. Именно поэтому он станет ежегодным. По её словам, фестиваль вышел за рамки Анучинского района и вполне может рассчитывать на пристальное внимание туристов из других регионов страны и зарубежья.