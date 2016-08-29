Фестиваль мёда в Приморье станет ежегодным

Posted 29 августа 2016, 08:22
Published 29 августа 2016, 08:22
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Анучинский фестиваль мёда вошёл в календарь событий Приморья на 2017 год. Успешно прошедшее в этом году мероприятие может заинтересовать туристов из других регионов страны и зарубежья, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья Гусева рассказала, что выставка медовых изделий и мероприятия, приуроченные к фестивалю, заинтересовали жителей всех муниципалитетов региона. Именно поэтому он станет ежегодным. По её словам, фестиваль вышел за рамки Анучинского района и вполне может рассчитывать на пристальное внимание туристов из других регионов страны и зарубежья.
Через год гости и жители Приморья снова смогут посетить выставку-демонстрацию природных ресурсов региона. В этом году, например, посетители выставки познакомились с 50 сортами приморской сладости, а также выбрали лучший сорт мёда.
Подготовкой «календаря событий Приморья» на 2017 год занимается «Туристско-информационный центр Приморского края». В план мероприятий попадают самые интересные муниципальные праздники и фестивали, приобретая официальный статус. Календарь главных событий региона формируется ежегодно и публикуется на общественных порталах и в СМИ, а также рассылается по туристическим компаниям. Подготовка календаря проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.
Презентационные мероприятия подобного плана всем муниципалитетам Приморья поручил придумать губернатор Владимир Миклушевский. Глава региона подчеркнул, что необходимо повышать интерес к территориям и выводить муниципальные мероприятия на краевой уровень. Одно из таких мероприятий, по мнению губернатора, – фестиваль «Ханкайские зори».