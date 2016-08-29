Самолёт с тигром возвращается во Владивосток

В международном аэропорту имени Леонардо да Винчи в Риме (L'aeroporto di Roma Fiumicino) накануне приземлился необычный борт авиакомпании «Россия». Как следует из сообщения «воздушных блогеров» Италии, специальный гость на несколько дней задержится в воздушной гавани Фьюмичино. В комментарии также указано, что это бывший «Боинг 747» «Трансаэро», а ныне – представитель авиакомпании «Россия». Воздушное судно в бело-красной ливрее сфотографировали в тот момент, когда специалисты готовились к покраске. На борту читается логотип центра «Амурский тигр». Носовая часть фюзеляжа покрыта чёрной плёнкой. Вскоре на этом месте появится изображение амурского тигра. Блогеры сообщают, что рисунок будет кардинально отличаться от прошлогоднего принта «Трансаэро».