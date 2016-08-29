Самолёт с тигром возвращается во Владивосток

Posted 29 августа 2016, 00:57
Published 29 августа 2016, 00:57
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Самолёт, раскрашенный под амурского тигра, вновь наведается во Владивосток в конце сентября на празднования в честь дикого зверя. Информацию об этом РИА «Восток-Медиа» удалось узнать в одном из сообществ итальянских авиационных споттеров в сети Интернет.
В международном аэропорту имени Леонардо да Винчи в Риме (L'aeroporto di Roma Fiumicino) накануне приземлился необычный борт авиакомпании «Россия». Как следует из сообщения «воздушных блогеров» Италии, специальный гость на несколько дней задержится в воздушной гавани Фьюмичино. В комментарии также указано, что это бывший «Боинг 747» «Трансаэро», а ныне – представитель авиакомпании «Россия». Воздушное судно в бело-красной ливрее сфотографировали в тот момент, когда специалисты готовились к покраске. На борту читается логотип центра «Амурский тигр». Носовая часть фюзеляжа покрыта чёрной плёнкой. Вскоре на этом месте появится изображение амурского тигра. Блогеры сообщают, что рисунок будет кардинально отличаться от прошлогоднего принта «Трансаэро».
По неофициальной информации, самолёт готовится к «полосатому рейсу» во Владивосток, где в последнее воскресенье сентября по традиции празднуется День тигра.
26 сентября 2015 года, как сообщало РИА «Восток-Медиа», больше 400 пассажиров прибыли в международный аэропорт Владивосток на необычном «Боинге», носовая часть которого напоминала голову амурского тигра. После банкротства авиакомпании «Трансаэро» самолёт-«тигр» исчез из воздушного и информационного пространства. Но, похоже, унаследовавшая тот самый авиапарк компания «Россия» решила возродить традицию.
Дальневосточное направление «России» с июня 2016 года также представлено воздушным судном «Владивосток».