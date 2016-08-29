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Posted 29 августа 2016, 17:31

Published 29 августа 2016, 17:31

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Семья из Ставрополя выиграла лошадь в лотерее на конезаводе

29 августа 2016, 17:31
Семья из Ставрополя выиграла лошадь в лотерее на конезаводе

В Минводах Ставропольского края семья приняла участие в лотерее на дне открытых дверей Терского конезавода и выиграла арабского скакуна, информирует в понедельник Newstracker.

"Примечательно, что победители живут в квартире. Конезавод в течение 30 дней будет бесплатно заботиться о лошади, после чего семья должна решить, что с ней делать", - сказано в сообщении.

Стоимость скакуна может достигать нескольких миллионов рублей, рассказал в интервью изданию президент Российской Ассоциации Коннозаводчиков Арабской породы Алексей Сагал.

На праздник приехали свыше четырёх тысяч человек. Помимо лотереи зрителям показали рыцарский поединок на лошадях, они смогли пострелять из лука и побывать в конюшнях.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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