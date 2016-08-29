Семья из Ставрополя выиграла лошадь в лотерее на конезаводе

Posted 29 августа 2016, 17:31
Published 29 августа 2016, 17:31
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
В Минводах Ставропольского края семья приняла участие в лотерее на дне открытых дверей Терского конезавода и выиграла арабского скакуна, информирует в понедельник Newstracker.
"Примечательно, что победители живут в квартире. Конезавод в течение 30 дней будет бесплатно заботиться о лошади, после чего семья должна решить, что с ней делать", - сказано в сообщении.
Стоимость скакуна может достигать нескольких миллионов рублей, рассказал в интервью изданию президент Российской Ассоциации Коннозаводчиков Арабской породы Алексей Сагал.
На праздник приехали свыше четырёх тысяч человек. Помимо лотереи зрителям показали рыцарский поединок на лошадях, они смогли пострелять из лука и побывать в конюшнях.