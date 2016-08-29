В Хабаровске виновник автомобильной аварии сам получил в "зад"

Именно последнему через несколько часов предстояло стать пострадавшей стороной. На тёмной дороге 22-летний водитель Toyota Exiv не заметил стоящие впереди иномарки. Из-за этого он стал третьим участником аварии. Молодой человек на скорости врезался в «зад» микролитражки, из-за чего та оказалась зажатой между седаном и минивэном.