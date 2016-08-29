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Posted 29 августа 2016, 02:23

Published 29 августа 2016, 02:23

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

В Хабаровске виновник автомобильной аварии сам получил в "зад"

29 августа 2016, 02:23
Сюжет
Происшествие
Двойное ДТП произошло ночью на проспекте 60-летия Октября

Минувшей ночью, 28 августа, на проспекте 60-летия Октября произошла авария, в которой её участники не смогли разобраться самостоятельно. Первопричиной сложившейся ситуации стало несоблюдение дистанции водителем Honda Fit, который в ночное время двигался в сторону улицы Большой — перед ним ехал минивэн Toyota Spacio. Увидев стоп-сигналы минивэна, автолюбитель не успел затормозить и врезался ему в «корму».

По информации корреспондента РИА «Восток-Медиа», сотрудники полиции предложили участникам аварии зарисовать схему ДТП и приехать в ГИБДД для оформления документов, но они отказались и остались ждать автомобиль дежурной части, хотя повреждения у машин были минимальны. Как установили правоохранители, виновником этого происшествия стал водитель «Фита».

Именно последнему через несколько часов предстояло стать пострадавшей стороной. На тёмной дороге 22-летний водитель Toyota Exiv не заметил стоящие впереди иномарки. Из-за этого он стал третьим участником аварии. Молодой человек на скорости врезался в «зад» микролитражки, из-за чего та оказалась зажатой между седаном и минивэном.

В результате повторного удара сидевший на заднем сиденье «Хонды» пассажир получил травмы головы. По предварительным данным, у молодого человека черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рассечение головы. Все участники аварии были трезвы. После появления третьего фигуранта им всем пришлось ждать дорожных полицейских, чтобы разобраться в тонкостях оформления такого ДТП.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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