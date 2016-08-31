Отлавливать собак в Хабаровске вновь будет Олег Вонти

Posted 31 августа 2016, 01:56
Published 31 августа 2016, 01:56
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Отловом собак в краевой столице вновь займётся предприниматель Олег Вонти. Он, как единственный участник розыгрыша тендера, стал его победителем и получил заказ на 2,7 миллиона рублей. Теперь бизнесмен должен отловить 1 700 псов.
Комментировать своё решение вернуться к этой деятельности предприниматель отказался, побоявшись нападок со стороны прессы.
"Эвтаназия не предусмотрена, применяется только в крайних случаях. Будем отлавливать, как обычно. Я ничего не хочу комментировать. Опять напишут, что я применяю запрещённые препараты", — рассказал корреспонденту РИА "Восток-Медиа" Олег Вонти.
После того, как предприниматель расторг контракт с городской администрацией, ни один человек не принял участия в конкурсе на отлов безнадзорных животных. Его проводили четыре раза. Причиной отказов становилось недостаточное финансирование.
"Отловом должен кто-то заниматься. Мы не против, но мы уже сталкивались с методами отлова Олега Вонти. Он использовал препараты, которые усыпляли собак. Это было документально заверено прокуратурой Еврейской автономной области", — рассказала заместитель председателя организации "Зоозащита-ДВ" Наталья Коваленко.
Зоозащитники планируют распространить по городу и в социальных сетях листовки с призывом проверять отлов животных и сообщать о нарушениях в полицию или в организацию "Зоозащита-ДВ".
Как писало РИА "Восток-Медиа", в Хабаровском крае рассмотрели вопрос надзора за бездомными животными — их закрепили за муниципалитетами. Соответствующие поправки к закону приняли в Законодательной Думе края. Сейчас в питомниках региона безнадзорных животных обязаны содержать в течение 12 дней, проводить медицинский осмотр и в случае, если всё в порядке, отпускать их на свободу. Эвтаназия допускается, только если у животного обнаружены признаки бешенства или оно испытывает физические муки.