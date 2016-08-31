Отлавливать собак в Хабаровске вновь будет Олег Вонти

Как писало РИА "Восток-Медиа", в Хабаровском крае рассмотрели вопрос надзора за бездомными животными — их закрепили за муниципалитетами. Соответствующие поправки к закону приняли в Законодательной Думе края. Сейчас в питомниках региона безнадзорных животных обязаны содержать в течение 12 дней, проводить медицинский осмотр и в случае, если всё в порядке, отпускать их на свободу. Эвтаназия допускается, только если у животного обнаружены признаки бешенства или оно испытывает физические муки.