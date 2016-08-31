Целый посёлок ушёл под воду в Приморье

Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала жительница края, у которой там отдыхали дети. «Уже два часа посёлок уходит под воду. Люди спасаются на крышах, на сопках. У меня там отдыхали дети, у бабушки, они едва не утонули. При этом никакой помощи людям до сих пор не оказывают – на все вопросы спасатели отвечают: «Ждите, к вам уже выехали».