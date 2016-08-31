Целый посёлок ушёл под воду в Приморье

Posted 31 августа 2016, 01:51
Published 31 августа 2016, 01:51
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Тайфун «Лайонрок» добрался-таки до Приморского края. Теперь последствия разгула стихии в крае стали действительно серьёзными. Если раньше речь шла о подтоплениях, то сейчас в Приморье смывает посёлки, мосты и пляжи. Кроме того, из-за непогоды полностью отрезало Тернейский район.
В Приморье уже несколько дней идут проливные дожди. Сегодня последствия разгула стихии стали ощущаться действительно остро. Больше всех пострадали Тернейский и Дальнегорский районы, где прошли особенно сильные ливни.
Так, дождями затопило третий по величине посёлок Тернейского района – Светлую. Воды там столько, что некоторым домам она достаёт практически до крыш.
Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала жительница края, у которой там отдыхали дети. «Уже два часа посёлок уходит под воду. Люди спасаются на крышах, на сопках. У меня там отдыхали дети, у бабушки, они едва не утонули. При этом никакой помощи людям до сих пор не оказывают – на все вопросы спасатели отвечают: «Ждите, к вам уже выехали».
Вода всё ещё продолжает прибывать, и местные жители опасаются, что кто-то из их односельчан попросту утонет.
Глава пресс-службы приморского управления МЧС Михаил Исаметов подтвердил, что ситуация в посёлке находится на особом контроле спасателей и людям скоро окажут помощь.
Сам же Тернейский район оказался отрезанным от всего остального края. Произошло это из-за обрушения моста возле села Каменка Дальнегорского района и затопления объездной дороги. В результате сообщение района с «большой землёй» прервано. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, в Каменку уже выехали спасатели.
В Дальнегорском районе бурным потоком воды смыло мост в районе Светлого ключа. Местные жители сообщают, что это происходит уже не в первый раз.
Сам Дальнегорск тоже постепенно уходит под воду. Некоторые дороги там можно преодолеть только вплавь. Кроме того, дождевой водой там затопило подвал одного из детских садов.
Это, впрочем, не единственные неприятные последствия непогоды. После двухдневных дождей в некоторых домах Дальнегорска из крана начала течь грязная (предположительно – дождевая) вода. На это пожаловалась одна из горожанок, выложившая данный снимок в социальную сеть Instagram.
Серьёзные затопления наблюдаются и в Лазовском районе Приморья – на 34-м и 45-м километрах дороги Лазо - Заповедное проезжая часть ушла под воду. Продолжают своё погружение на дно и дороги Яковлевского района. По информации пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС, на пятом километре дороги Загорное – Краснояровка и на 95-м километре дороги Яковлевка – Покровка наблюдаются серьёзные подтопления. Проехать по залитым дождём участкам сейчас могут только большегрузы.
Одной из самых проблемных территорий края остаётся Уссурийск. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что после прошедшего циклона там под воду ушли три дома на Новоникольском проезде. Между тем проблемы для этого городского округа, похоже, только начинаются. Так, вечером вторника затопило дорогу в многострадальном селе Кроуновка. Сейчас на месте происшествия дежурят спасатели. Они перевозят местных жителей через затопленный участок на резиновых лодках.
Продолжает «плавать» посёлок Сибирцево в Черниговском районе.
В двух сёлах Михайловского района – Первомайском и Михайловке - затопило 19 придомовых территорий. Несладко приходится и жителям приморской столицы. С самого утра во Владивостоке идут сильные дожди, и часть улиц уже начала уходить под воду.
Последствия разбушевавшейся стихии особенно заметны на Русском острове. Так, один из подписчиков автомобильного сообщества dps_vl сообщил, что из-за разыгравшейся непогоды затопило пляж в бухте Боярин.
Кроме того, непростая ситуация сейчас наблюдается в Кавалерово. РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 50 домов Кавалеровского района оказались затоплены. Сейчас на месте работает группа спасателей.