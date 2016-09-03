Хабаровские бильярдисты отправились покорять Россию

"Это отличный результат, Агата вошла в пятёрку сильнейших, очень хорошо выступила и даже обыгрывала кандидатов в мастера спорта, которые старше её на 5 - 7 лет. При этом это её первые крупные выездные соревнования", — рассказала корреспонденту РИА "Восток-Медиа" руководитель федерации бильярдного спорта Хабаровского края Амина Жололова.