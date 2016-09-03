Хабаровские бильярдисты отправились покорять Россию

Posted 3 сентября 2016, 01:17
Published 3 сентября 2016, 01:17
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Мужская сборная Хабаровского края по бильярду сегодня, 3 сентября, отправилась в Крым на командный чемпионат России. Состязания пройдут с 7 по 12 сентября в Судаке.
В команду региона вошли трое спортсменов: один из ведущих игроков и тренер Хабаровской краевой федерации бильярдного спорта Александр Вырупаев, Александр Юртаев и Константин Мишатин — самый молодой участник, который также представляет юношескую сборную региона.
В прошлом году мужская команда Хабаровского края заняла на чемпионате России третье место. Тогда сборную представляли Роберт Гамбарян, Сергей Юртаев, который в этом году сопровождает спортсменов как тренер, и Николай Михайличенко.
Также недавно в Хабаровск со всероссийских соревнований вернулись девушки. Ксения Винокурова и Анастасия Величко заняли девятое место в командном зачёте на первенстве России, которое прошло в Воронеже. А десятилетняя Агата Самохина стала пятой на всероссийских соревнования по пулу среди спортсменов до 18 лет.
"Это отличный результат, Агата вошла в пятёрку сильнейших, очень хорошо выступила и даже обыгрывала кандидатов в мастера спорта, которые старше её на 5 - 7 лет. При этом это её первые крупные выездные соревнования", — рассказала корреспонденту РИА "Восток-Медиа" руководитель федерации бильярдного спорта Хабаровского края Амина Жололова.