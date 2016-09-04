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Posted 4 сентября 2016, 02:59

Published 4 сентября 2016, 02:59

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

На Курильские острова Шикотан и Парамушир откроют регулярные авиарейсы

4 сентября 2016, 02:59
Соглашение о полётах между Петропавловском-Камчатским и островами подписали на ВЭФ-2016

До Курильских островов Шикотан и Парамушир в скором времени можно будет добраться по воздуху. Для выполнения регулярных авиарейсов по новым маршрутам приобретаются два воздушных судна DHC-6 Twin Otter 400. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, соглашение стороны подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Вопрос повышения транспортной доступности для жителей отдалённых населённых пунктов Шикотана и Парамушира — один из самых насущных. Подчас, чтобы добраться туда, требуется потратить немало усилий и времени. Рассчитываем, что покупка самолётов на средства Корпорации развития области позволит существенно снизить остроту проблемы. Важно и то, что помимо регулярных рейсов, воздушные суда будут выполнять санитарные вылеты, — сказал губернатор региона Олег Кожемяко.

Стоит отметить, что регулярные авиарейсы между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским не выполнялись больше 25 лет, а на Шикотан — и вовсе никогда.

«Реализация данного проекта направлена на планомерное расширение деятельности авиакомпании в сфере местных перевозок на Сахалине и Курилах. Новые маршруты позволят наладить регулярное авиасообщение с самыми отдалёнными территориями региона, — сообщил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о других решениях, принятых на Восточном экономическом форуме. Так, в селе Екатеринославка Амурской области к строительству двух заводов привлекут 2,9 миллиарда рублей. Там планируют открыть заводы по переработке сои и пшеницы.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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