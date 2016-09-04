На Курильские острова Шикотан и Парамушир откроют регулярные авиарейсы

«Вопрос повышения транспортной доступности для жителей отдалённых населённых пунктов Шикотана и Парамушира — один из самых насущных. Подчас, чтобы добраться туда, требуется потратить немало усилий и времени. Рассчитываем, что покупка самолётов на средства Корпорации развития области позволит существенно снизить остроту проблемы. Важно и то, что помимо регулярных рейсов, воздушные суда будут выполнять санитарные вылеты, — сказал губернатор региона Олег Кожемяко.