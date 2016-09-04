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Posted 4 сентября 2016, 08:36

Published 4 сентября 2016, 08:36

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В четырёх районах Приморья включили линии электропередач

4 сентября 2016, 08:36
Их работа была нарушена бушевавшим в регионе тайфуном

Специалистам удалось включить линии электропередач 110 киловольт «К-Богополь — Ракушка — Тимофеевка — Ольга» и частично «Горбуша — Черемшаны — Пластун». Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, линии проходят через Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский районы и Дальнегорский городской округ.

«С вертолёта энергетики зафиксировали две смытые опоры на участке ЛЭП 110 киловольт «Черемшаны — Пластун». В пяти разных пролётах оборван провод, в семи пролётах на провода потоком воды нанесло деревья. После выполнения восстановительных работ линии 110 киловольт были поставлены под напряжение», — сообщили специалисты департамента энергетики.

Они пояснили, что подать электричество в некоторые отключенные населённые пункты Ольгинского района и Дальнегорска будет возможно только после осмотров и устранения повреждений в распределительных сетях 0,4-10 киловольт.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в Приморье введён режим ЧС федерального уровня. Тайфун «Лайонрок» разрушил в регионе постройки, мосты и коммуникации. Сейчас всё население борется с последствиями стихии. Те, кто не пострадал, оказывают всяческую помощь потерпевшим, от предоставления временного крова до ремонта дорог. Восстановительные работы власти Приморского края планируют завершить 1 сентября 2017 года.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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