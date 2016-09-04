В четырёх районах Приморья включили линии электропередач

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в Приморье введён режим ЧС федерального уровня. Тайфун «Лайонрок» разрушил в регионе постройки, мосты и коммуникации. Сейчас всё население борется с последствиями стихии. Те, кто не пострадал, оказывают всяческую помощь потерпевшим, от предоставления временного крова до ремонта дорог. Восстановительные работы власти Приморского края планируют завершить 1 сентября 2017 года.