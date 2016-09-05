Комсомольчанин ответит за "навар" на потерявшихся грибниках

Как писало РИА «Восток-Медиа», обвиняемый четыре года обманывал доверчивых граждан. По версии следствия, в одном из случаев мошенничества мужчина связался с родственником пропавших и сказал, что у него есть информация об их местонахождении. Фигурант пояснил, что грибников похитили и удерживают на закрытой территории. За свои услуги по розыску мошенник получил от доверчивого родственника 172 тысячи рублей. Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края уточняет, что расходы якобы были связаны с получением достоверной информации о точном местонахождении пропавших, прослушиванием переговоров предполагаемых похитителей и видеонаблюдением за ними, подкупом сторожей и других участников похищения, арендой снегоходов.