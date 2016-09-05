Комсомольчанин ответит за "навар" на потерявшихся грибниках

Posted 5 сентября 2016, 04:33
Published 5 сентября 2016, 04:33
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в том, что он наживался на горе родственников потерявшихся грибников, а также обманывал людей на торговле несуществующими морепродуктами и водительскими правами.
Как писало РИА «Восток-Медиа», обвиняемый четыре года обманывал доверчивых граждан. По версии следствия, в одном из случаев мошенничества мужчина связался с родственником пропавших и сказал, что у него есть информация об их местонахождении. Фигурант пояснил, что грибников похитили и удерживают на закрытой территории. За свои услуги по розыску мошенник получил от доверчивого родственника 172 тысячи рублей. Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края уточняет, что расходы якобы были связаны с получением достоверной информации о точном местонахождении пропавших, прослушиванием переговоров предполагаемых похитителей и видеонаблюдением за ними, подкупом сторожей и других участников похищения, арендой снегоходов.
Кроме того, злоумышленник через интернет-порталы, социальные сети, чаты и мессенджер What’sApp распространял информацию о том, что торгует рыбой, красной и чёрной икрой и морепродуктами. Также он сообщал, что может помочь с получением или восстановлением водительских прав. Оказывать такие услуги мужчина не имел возможности, подобного товара у него не было. Как только мошенник получал полную либо частичную предоплату от клиента, он под различными предлогами переносил срок оказания услуги и переставал выходить на связь.
От мошеннических действий обвиняемого пострадали 23 человека из Хабаровского края и других регионов страны. В сумме причинённый ущерб превысил 850 тысяч рублей.
Раньше обвиняемый уже дважды привлекался к ответственности за подобные нарушения. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.