В Ванино построят терминал по перевалке угля за 35 миллиардов

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», второй Восточный экономический форум проходил во Владивостоке на Русском острове 2 и 3 сентября. Первый день запомнился гостям многомиллиардными соглашениями, фестивалем «Улица Дальнего Востока», рыбным рынком, а также выступлениями известных личностей — председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина и других. Главным событием второго, завершающего дня работы форума, стало пленарное заседание, участие в котором приняли российский лидер Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.