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Posted 4 сентября 2016, 22:28

Published 4 сентября 2016, 22:28

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

В Ванино построят терминал по перевалке угля за 35 миллиардов

4 сентября 2016, 22:28
Соглашение о его строительстве подписали в рамках ВЭФ

На встрече в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) угледобывающая компания «Колмар», Фонд развития Дальнего Востока и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Участники договора будут строить специализированный морской терминал по перевалке угля в действующем порту Ванино.

Как сообщает «КоммерсантЪ», общая стоимость проекта оценивается в 35 миллиардов рублей. Собственные средства компании «Колмар» составляют около трети от всей суммы. Угледобытчик планирует привлечь финансирование от ГТЛК — около 7 миллиардов рублей, а также оформить договор финансовой аренды (лизинга) объектов будущего терминала. Возврат займа намечен на 2019 год.

Строительство объектов железнодорожной и энергетической инфраструктуры проекта обеспечивается за счет субсидии от государства. На сегодняшний день все проектные работы завершены. Учредители получили разрешения на строительство объектов терминала, ввели в эксплуатацию комплекс служебного жилья и ведут строительство инфраструктуры.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», второй Восточный экономический форум проходил во Владивостоке на Русском острове 2 и 3 сентября. Первый день запомнился гостям многомиллиардными соглашениями, фестивалем «Улица Дальнего Востока», рыбным рынком, а также выступлениями известных личностей — председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина и других. Главным событием второго, завершающего дня работы форума, стало пленарное заседание, участие в котором приняли российский лидер Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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