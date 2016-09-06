Лидер "Партии роста" Борис Титов забил в набат о коррупции

По словам Бориса Титова, число проверок на предприятиях за прошлый год превысило 8 миллионов, которые послужили росту возбужденных уголовных дел и нарушений прав предпринимателей. Наряду с ростом коррупции в стране поднимаются кредитные ставки и налоги, что лишний раз «душит» бизнес и делает его невыгодным.