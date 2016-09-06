Лидер "Партии роста" Борис Титов забил в набат о коррупции

Posted 6 сентября 2016, 13:58
Published 6 сентября 2016, 13:58
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Одной из главных тем форума «Набат» стала помощь бизнесу противостоять «коррупционной эпидемии», которая поразила Россию, по словам лидера «Партии роста» Бориса Титова.
Как сообщают «Новые Известия», одной из задач форума является создание системы взаимопомощи в борьбе с коррупцией.
По словам Бориса Титова, число проверок на предприятиях за прошлый год превысило 8 миллионов, которые послужили росту возбужденных уголовных дел и нарушений прав предпринимателей. Наряду с ростом коррупции в стране поднимаются кредитные ставки и налоги, что лишний раз «душит» бизнес и делает его невыгодным.
«Итогом встречи стало решение об объединении сил против незаконных проверок и давления на бизнес путем создания специального сервиса. Платформа даст возможность предпринимателям обратиться за помощью компетентных юристов и других специалистов в случае давления со стороны государственных структур», - отмечено в сообщении.