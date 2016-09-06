vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2016, 13:58

Published 6 сентября 2016, 13:58

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Лидер "Партии роста" Борис Титов забил в набат о коррупции

6 сентября 2016, 13:58
Лидер "Партии роста" Борис Титов забил в набат о коррупции

Одной из главных тем форума «Набат» стала помощь бизнесу противостоять «коррупционной эпидемии», которая поразила Россию, по словам лидера «Партии роста» Бориса Титова.

Как сообщают «Новые Известия», одной из задач форума является создание системы взаимопомощи в борьбе с коррупцией.

По словам Бориса Титова, число проверок на предприятиях за прошлый год превысило 8 миллионов, которые послужили росту возбужденных уголовных дел и нарушений прав предпринимателей. Наряду с ростом коррупции в стране поднимаются кредитные ставки и налоги, что лишний раз «душит» бизнес и делает его невыгодным.

«Итогом встречи стало решение об объединении сил против незаконных проверок и давления на бизнес путем создания специального сервиса. Платформа даст возможность предпринимателям обратиться за помощью компетентных юристов и других специалистов в случае давления со стороны государственных структур», - отмечено в сообщении.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика