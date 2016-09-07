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Posted 7 сентября 2016, 05:12

Published 7 сентября 2016, 05:12

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

МТС назначила директора филиала в Приморском крае

7 сентября 2016, 05:12
Руководителем стала уроженка Владивостока

Ведущий телекоммуникационный оператор в России – компания «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) сообщает о назначении на должность директора своего филиала в Приморском крае Евгении Сысоевой.

В зону ответственности Евгении Сысоевой вошли общее руководство филиалом МТС в Приморском крае и реализация стратегии компании в регионе, в том числе развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в крупнейших городах и небольших населённых пунктах, сетей третьего и четвёртого поколений, вывод на рынок новых продуктов и услуг компании, совершенствование качества обслуживания абонентов, выполнение основных финансовых показателей филиала.

«Приморье — один из ключевых регионов бизнеса на Дальнем Востоке, где МТС прочно занимает лидирующие позиции на массовом и на корпоративном рынке связи, несмотря на высокий уровень конкуренции. Управление компанией в таких условиях, сохранение лидерства МТС и продвижение компании как интегрированного оператора требует особых навыков и опыта. За десятилетний стаж работы в МТС Евгения Сысоева зарекомендовала себя как опытный руководитель и настоящий профессионал, чей опыт будет способствовать росту качества обслуживания наших клиентов и позволит филиалу компании успешно достичь поставленных целей», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МТС Михаил Чернышов.

Биографическая справка

Евгения Сысоева родилась во Владивостоке, окончила Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет в 1998 году. Свою карьеру в МТС начала десять лет назад с начальника отдела управления каналами продаж, последние два года возглавляла Розничную Сеть МТС АО «РТК» МР «Дальний Восток». За годы её работы МТС укрепила лидерские позиции в регионе, увеличив долю рынка услуг мобильной связи.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#МТС
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