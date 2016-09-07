МТС назначила директора филиала в Приморском крае

«Приморье — один из ключевых регионов бизнеса на Дальнем Востоке, где МТС прочно занимает лидирующие позиции на массовом и на корпоративном рынке связи, несмотря на высокий уровень конкуренции. Управление компанией в таких условиях, сохранение лидерства МТС и продвижение компании как интегрированного оператора требует особых навыков и опыта. За десятилетний стаж работы в МТС Евгения Сысоева зарекомендовала себя как опытный руководитель и настоящий профессионал, чей опыт будет способствовать росту качества обслуживания наших клиентов и позволит филиалу компании успешно достичь поставленных целей», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МТС Михаил Чернышов.