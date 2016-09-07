Судебные приставы Приморья разыскивают должников

Сразу 6 приморцев попали в список тех, кого разыскивают судебные приставы. Представители правопорядка просят неравнодушных граждан сообщить известную им информацию о местонахождении должников. Четверо граждан обязаны по суду выплатить штраф, назначенный в качестве уголовного наказания, ещё один человек уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Сумма долга у каждого из граждан варьируется от 4 000 до 160 000 рублей.