Судебные приставы Приморья разыскивают должников

Posted 7 сентября 2016, 07:12
Published 7 сентября 2016, 07:12
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Судебные исполнители Приморья опубликовали список злостных должников. В него попало несколько человек, которые не выплачивают штрафы за свои уголовные преступления, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сразу 6 приморцев попали в список тех, кого разыскивают судебные приставы. Представители правопорядка просят неравнодушных граждан сообщить известную им информацию о местонахождении должников. Четверо граждан обязаны по суду выплатить штраф, назначенный в качестве уголовного наказания, ещё один человек уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Сумма долга у каждого из граждан варьируется от 4 000 до 160 000 рублей.
Единственная женщина в списке не исполнила «требования неимущественного характера». Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе судебных приставов по Приморскому краю, женщина незаконно увеличила площадь своей квартиры за счёт колясочной в подъезде дома. Уже в течение нескольких месяцев исполнители пытаются убедить её вернуть жильё в те рамки, которые установлены технической документацией.
Все вышеперечисленные не являются в отделы судебных приставов, а также не проживают по месту регистрации.
В розыск объявлены Александров Алексей Александрович 1972 года рождения, Андрющенко Андрей Юрьевич 1974 года рождения, Алехин Михаил Александрович 1979 года рождения, Бестужев Денис Александрович 1989 года рождения, Павлючков Ефим Владимирович 1975 года рождения и Столярова Ольга Петровна 1959 года рождения.