Виктор Горчаков встретился с рыбаками колхоза "Новый мир"

Posted 7 сентября 2016, 06:22
Published 7 сентября 2016, 06:22
Modified 17 сентября 2022, 10:26
Updated 17 сентября 2022, 10:26
Встреча состоялась в здании народного музея, где ранее располагалось правление рыболовецкого колхоза «Новый мир» – одного из крупнейших в советские годы и старейших отраслевых предприятий Дальнего Востока. В годы расцвета колхозный флот добывал более одного миллиона центнеров рыбы в год. До сих пор в бывшем посёлке, основанном эстонскими переселенцами, проживают потомки тех, кто стоял у истоков становления рыбацкого флота в этой части Приморского края. Они пополняют музей новыми экспонатами, связанными с богатой историей их малой Родины и предприятия, на котором трудилось не одно поколение «лифляндцев».
Виктор Георгиевич Батизат работал в рыболовецком колхозе с 1951 года. Начинал радистом, после окончания морского училища пошел на повышение – стал начальником отдела связи, а затем и заместителем председателя по воспитательной работе и кадрам. «У нас как чувствовалась семейственность в нашей артельной системе – колхоз был основан в 1929 году на базе четырёх рыболовецких артелей, так она и передалась в колхоз. Мы были одной большой семьёй и болели за своё дело, в этом и был успех «Нового мира», слава о котором гремела на весь Советский Союз», – рассказывает Почётный житель Большого Камня.
Сегодня традиции рыбацкого флота перенимает уже новое поколение большекаменцев. Колхоз «Новый мир» – одно из подразделений группы компаний «Доброфлот». Сохранён кадровый состав капитанов, ведущих специалистов, развивается производственная база. Колхоз подтвердил право на освоение и вылов водных биологических ресурсов на 10 лет. Ежегодный объём добычи превышает 16 тысяч тонн.
Вместе с развитием предприятия местные жители ожидают и подъёма в социальной сфере. Сегодня для них актуальны вопросы доступности медицины, ремонта дорог, благоустройства и ЖКХ. Одно из предложений инициативной группы – создать территориальное общественное самоуправление для решения актуальных проблем. Виктор Горчаков идею одобрил, подчеркнув необходимость поддержки со стороны местных властей.
«Жители этой части Большого Камня до сих пор переживают за потерю собственной самостоятельности, а некоторые и вовсе ощущают себя чужими в городском округе. Я здесь бывал в годы Советского Союза, видел колхоз в период расцвета, – рассказывает Виктор Горчаков . – Понимаю, что люди, живущие здесь, с трудом относятся к «рыночной идеологии». Но я считаю, не всё потеряно, сегодня колхоз работает в новых условиях, интеграция в структуру «Доброфлота» должна привнести ряд позитивных изменений. Компания сегодня зарабатывает себе авторитет на рынке и крепко становится на ноги. У неё большие планы по развитию материальной базы и вхождению в ТОР в Большом Камне. Думаю, у территории есть будущее и хорошие перспективы».
О перспективах рыбной отрасли и преференциях для городского округа в связи с созданием территории опережающего развития говорили и на встрече с работниками сетепошивочного цеха рыболовецкого колхоза «Новый мир».
Виктор Горчаков поинтересовался условиями труда сотрудников цеха, где работают в основном женщины. Как оказалось, сегодня сюда идёт даже молодёжь – недавно получили первый разряд четыре специалиста. Средняя зарплата составила около 40 тысяч рублей.
«Главное, что есть работа, заказов на нашу продукцию много, даже не хочется на пенсию уходить», – подытожила бригадир цеха орудий лова Галина Лисица.