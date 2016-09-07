Виктор Горчаков встретился с рыбаками колхоза "Новый мир"

«Жители этой части Большого Камня до сих пор переживают за потерю собственной самостоятельности, а некоторые и вовсе ощущают себя чужими в городском округе. Я здесь бывал в годы Советского Союза, видел колхоз в период расцвета, – рассказывает Виктор Горчаков . – Понимаю, что люди, живущие здесь, с трудом относятся к «рыночной идеологии». Но я считаю, не всё потеряно, сегодня колхоз работает в новых условиях, интеграция в структуру «Доброфлота» должна привнести ряд позитивных изменений. Компания сегодня зарабатывает себе авторитет на рынке и крепко становится на ноги. У неё большие планы по развитию материальной базы и вхождению в ТОР в Большом Камне. Думаю, у территории есть будущее и хорошие перспективы».