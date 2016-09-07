Во Владивостоке выступит полуфиналист проекта "Голос"

В этом году коллективу исполнилось 5 лет, к своему первому юбилею они успели стать лучшим исполнителем в российском iTunes и Apple Music. В честь этой даты группа отправилась в тур по стране. Музыканты посетят Иваново, Иркутск, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Сочи, Южно-Сахалинск и Ярославль. Организаторы пообещали, что Therr Maitz исполнит на концертах целый ряд новых, ещё неизданных песен.