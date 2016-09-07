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Posted 7 сентября 2016, 07:42

Published 7 сентября 2016, 07:42

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Во Владивостоке выступит полуфиналист проекта "Голос"

7 сентября 2016, 07:42
Группа Therr Maitz отправилась в турне в честь своего пятилетия

Проект полуфиналиста проекта «Голос» Therr Maitz выступит во Владивостоке в честь своего 5-летия. Группа исполнит не только полюбившиеся поклонникам композиции, но и новые песни, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце октября группа Therr Maitz даст концерт в столице Приморья. Лидером группы является полуфиналист проекта «Голос» Антон Беляев. Некоторые критики называют Therr Maitz главной сенсацией в российской музыке за последние несколько лет.

В этом году коллективу исполнилось 5 лет, к своему первому юбилею они успели стать лучшим исполнителем в российском iTunes и Apple Music. В честь этой даты группа отправилась в тур по стране. Музыканты посетят Иваново, Иркутск, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Сочи, Южно-Сахалинск и Ярославль. Организаторы пообещали, что Therr Maitz исполнит на концертах целый ряд новых, ещё неизданных песен.

Коллектив известен не только российской публике – в июле этого года Антон Беляев и Therr Maitz отправились в Токио, чтобы дать концерт на крыше одного из небоскрёбов города.

Мероприятие состоится 21 октября в 19:00 в Fesco Hall. Стоимость билетов начинается от 1200 рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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