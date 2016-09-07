Воду с затопленных улиц и зданий Хабаровска откачивают круглосуточно

«В ночь на 6 сентября работали более 100 человек, задействовали девять мотопомп, один автомобиль МЧС, четыре специализированных автомобиля по промывке ливневой канализации городского управления дорог и внешнего благоустройства. Их усилиями удалось не допустить отключения электричества в многоквартирных домах и остановки деятельности социальных, медицинских и образовательных учреждений: даже подтопленные детские сады работают в штатном режиме — непрерывно откачивается вода из их подвалов, но дети находятся в группах», — отметил Андрей Акимов.