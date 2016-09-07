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Posted 6 сентября 2016, 23:58

Published 6 сентября 2016, 23:58

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

Воду с затопленных улиц и зданий Хабаровска откачивают круглосуточно

6 сентября 2016, 23:58
От дождей пострадали 18 многоквартирных и 46 частных домов

После прошедших 5 и 6 сентября ливней в краевой столице выпала половина месячной нормы осадков. Ливневые канализации не справились с полноводными ручьями, во многих местах водостоки забились осенней листвой и ветками. Больше всего от стихии пострадали улицы Флегонтова, Кубяка, Ремесленная, Панфиловцев, а также переулок Иртышский.

«Всего в зону подтопления попали 18 многоквартирных домов, 46 домов частного сектора и два детских сада: в переулке Трамвайном и на улице Панфиловцев. Вводилось временное ограничение движения трамваев в районе торгового центра «Атриум» — там были затоплены пути. Сейчас движение восстановлено. Жертв и пострадавших среди населения нет. Ликвидация последствий масштабного ливня идёт в городе в круглосуточном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле городской комиссии по чрезвычайным ситуациям», — рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов.

Ливневые канализации с 5 сентября очищали специалисты администрации, городского поисково-спасательного отряда, предприятий благоустройства и ЖКХ и управляющих компаний.

«В ночь на 6 сентября работали более 100 человек, задействовали девять мотопомп, один автомобиль МЧС, четыре специализированных автомобиля по промывке ливневой канализации городского управления дорог и внешнего благоустройства. Их усилиями удалось не допустить отключения электричества в многоквартирных домах и остановки деятельности социальных, медицинских и образовательных учреждений: даже подтопленные детские сады работают в штатном режиме — непрерывно откачивается вода из их подвалов, но дети находятся в группах», — отметил Андрей Акимов.

Во вторник ливнёвки очищали около 400 человек. Специалисты обследовали город, чтобы выявить новые места возможного подтопления. Как сообщает пресс-служба городской администрации, отдельная бригада избавляла от воды подъезд дома № 15 на улице Панфиловцев: жильцы не могли беспрепятственно войти в помещение и выйти из него.

«На заседании городской КЧС решили выделить дополнительные перекачивающие мощности — в распоряжение спасательного отряда поступили шесть мотопомп: две — большой мощности и четыре — средней. Оказываем помощь управляющим компаниям в откачке воды из подвалов многоквартирных жилых домов. В Индустриальном районе ею залило 30 подвалов. Городские службы перевели на работу в круглосуточном режиме, они готовы экстренно реагировать на любую ситуацию», — заявил Андрей Акимов.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровске из-за дождей в реки и озёра превратились некоторые улицы и дворы. По словам очевидцев, ливнёвки либо просто не работали, либо не справлялись с потоками воды. Больше всего пострадал Индустриальный район дальневосточной столицы.

Также из-за тайфуна в городе затопило трамвайные пути. Ночью вагоны не стали загонять в депо, поскольку оно ушло под воду. Трамваи стояли на линии. Чтобы с ними ничего не произошло, предприятие выставило охрану. Три транспортных средства стояли на вокзале.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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