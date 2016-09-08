Приморский посёлок Светлая получит новую школу

В посёлке Светлая Тернейского района Приморского края появится новая школа. Современное общеобразовательное учреждение заменит строение, разрушенное во время тайфуна «Лайонрок», сообщает РИА «Восток-Медиа».



На заседании краевой межведомственной комиссии представители нескольких департаментов администрации Приморья и профильных ведомств обсудили организацию учебного года в регионе. Нормальный режим обучения в ряде районов нарушен из-за мощного удара стихии. На сегодняшний день в районах ЧС не приступила к работе 31 школа, то есть для 5 028 человек учебный год до сих пор не начался. Ещё 281 ребёнок не посещает работающие школы по причине отсутствия безопасного подвоза.



По словам директора краевого департамента образования и науки Оксаны Мартыненко, 11 зданий школ получили серьёзные повреждения, которые не позволят принять детей даже после спада уровня воды. В большинстве из них затоплены подвалы, протекает кровля и повреждена электропроводка.



Межведомственная комиссия по приёмке школ с участием представителей МЧС и Роспотребнадзора решила, что такие проблемные здания необходимо открывать только после повторного исследования муниципальными комиссиями.



Уже сейчас известно, что, например, учебное заведение в посёлке Светлая Тернейского района восстановлению точно не подлежит – занятия не начинаются у 95 школьников. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский распорядился в кратчайшие сроки отстроить там новое здание.



Кроме того, по распоряжению главы региона, департамент образования вместе с главами пострадавших от тайфуна муниципалитетов начнёт обеспечивать школы и детские сады бутилированной водой.