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Posted 8 сентября 2016, 02:45

Published 8 сентября 2016, 02:45

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Приморский посёлок Светлая получит новую школу

8 сентября 2016, 02:45
Старое здание разрушилось во время тайфуна "Лайонрок"

В посёлке Светлая Тернейского района Приморского края появится новая школа. Современное общеобразовательное учреждение заменит строение, разрушенное во время тайфуна «Лайонрок», сообщает РИА «Восток-Медиа».

На заседании краевой межведомственной комиссии представители нескольких департаментов администрации Приморья и профильных ведомств обсудили организацию учебного года в регионе. Нормальный режим обучения в ряде районов нарушен из-за мощного удара стихии. На сегодняшний день в районах ЧС не приступила к работе 31 школа, то есть для 5 028 человек учебный год до сих пор не начался. Ещё 281 ребёнок не посещает работающие школы по причине отсутствия безопасного подвоза.

По словам директора краевого департамента образования и науки Оксаны Мартыненко, 11 зданий школ получили серьёзные повреждения, которые не позволят принять детей даже после спада уровня воды. В большинстве из них затоплены подвалы, протекает кровля и повреждена электропроводка.

Межведомственная комиссия по приёмке школ с участием представителей МЧС и Роспотребнадзора решила, что такие проблемные здания необходимо открывать только после повторного исследования муниципальными комиссиями.

Уже сейчас известно, что, например, учебное заведение в посёлке Светлая Тернейского района восстановлению точно не подлежит – занятия не начинаются у 95 школьников. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский распорядился в кратчайшие сроки отстроить там новое здание.

Кроме того, по распоряжению главы региона, департамент образования вместе с главами пострадавших от тайфуна муниципалитетов начнёт обеспечивать школы и детские сады бутилированной водой.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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