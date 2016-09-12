Сборная ДФО осталась без медали на чемпионате России по дзюдо

Хабаровский край как хозяин чемпионата выставил двойной состав, но в итоге его представители смогли завоевать только две награды. Как писало РИА «Восток-Медиа», воспитанница краевой федерации дзюдо Дарья Карпова заняла третье место в весовой категории от 78 килограммов. Победа хабаровчанки над соперницей из Санкт-Петербурга Александрой Хомын стала первой наградой региональной сборной. Ещё одну медаль в копилку региона добавила спортсменка из Санкт-Петербурга Алёна Прокопенко, которая выступала в двойном зачёте. Она принесла Хабаровскому краю золото в весе до 70 килограммов.