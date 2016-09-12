Сборная ДФО осталась без медали на чемпионате России по дзюдо

Posted 11 сентября 2016, 23:57
Published 11 сентября 2016, 23:57
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Сборная Дальнего Востока осталась без медали 25-го чемпионата России по дзюдо. В заключительный день турнира хозяева соревнований не смогли подняться на пьедестал — в командном зачёте представители ДФО стали седьмыми.
За награды боролись десять сборных из разных регионов России. Дальневосточная команда, в которую вошли представители большинства субъектов федерального округа, добралась до четвертьфинала, где в итоге уступила Сибирскому федеральному округу. В утешительном финале сборная ДФО также потерпела поражение, уступив спортсменам из Северо-Кавказского федерального округа.
Победу в командном зачёте одержала сборная Уральского федерального округа, вторыми стали спортсмены из Центрального округа, бронзу завоевали представители Москвы и Сибири.
Чемпионат России по дзюдо прошёл на Дальнем Востоке впервые. Участие в этих соревнованиях приняли почти 500 спортсменов, которые состязались в семи весовых категориях у мужчин и в семи — у женщин. Всего в ходе поединков разыграли 14 комплектов медалей.
Хабаровский край как хозяин чемпионата выставил двойной состав, но в итоге его представители смогли завоевать только две награды. Как писало РИА «Восток-Медиа», воспитанница краевой федерации дзюдо Дарья Карпова заняла третье место в весовой категории от 78 килограммов. Победа хабаровчанки над соперницей из Санкт-Петербурга Александрой Хомын стала первой наградой региональной сборной. Ещё одну медаль в копилку региона добавила спортсменка из Санкт-Петербурга Алёна Прокопенко, которая выступала в двойном зачёте. Она принесла Хабаровскому краю золото в весе до 70 килограммов.
Практически все хабаровские дзюдоисты завершили своё выступление на чемпионате ещё на стадии предварительных поединков. За бронзу сражалась Мария Гаврикова, но она прекратила борьбу уже после первого круга.