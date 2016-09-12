В Приморье завершился региональный этап конкурса Russian Event Awards

Posted 12 сентября 2016, 07:43
Published 12 сентября 2016, 07:43
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
11 сентября во Владивостоке подвели итоги регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (REA). Сегодня директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, директор ТИЦ Приморья Дарья Гусева и вице-президент Приморской торгово-промышленной палаты Михаил Веселов рассказали о победах краевых проектов в этом престижном конкурсе.
Константин Шестаков рассказал, что организацией регионального этапа конкурса третий год подряд занимается команда энтузиастов под руководством приморской бизнес-леди Александры Максимец. В этом году организаторам удалось собрать 260 заявок из двух федеральных округов - Сибирского и Дальневосточного. Из них жюри отобрало лучшие проекты для очной защиты – и в финале на малой сцене оперного театра было представлено 133 проекта событийного туризма. Эксперты высоко оценили 16 приморских проектов, при этом безусловными лидерами в двух номинациях оказались Туристско-информационный центр Приморья и Тихоокеанский туристский форум, который подробно освещало РИА «Восток-Медиа». Форум в итоге был признан лучшим туристическим событием деловой направленности. Что касается ТИЦ Приморья – то презентация Дарьи Гусевой оказалась столь убедительной, что жюри отдало пальму первенства приморскому центру среди всех аналогичных структур Сибири и Дальнего Востока.
Проекты, победившие в региональном этапе национальной премии Russian Event Awards, получили право бороться за победу и на более высоком уровне – общероссийский финал будет проходить в Ярославле в октябре. Директор ТИЦ Приморья Дарья Гусева отправится в Ярославль, чтобы презентовать работу своих коллег, а также выступить с очной защитой проекта Тихоокеанского туристского форума.
«Продвижение туризма в Приморье для жителей всех российских регионов – это непосредственная задача туристско-информационного центра, - пояснил Константин Шестаков. – Поэтому Дарья поедет с миссией рассказать о туристских маршрутах края».
В региональном конкурсе удостоились призовых мест и другие приморские проекты событийного туризма - фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга», Конгресс народов Приморского края, ледовое велоралли «Тур острова Папенберг», фестиваль пляжных видов спорта «Песок-VL», экстрим-фестиваль «Мосты».