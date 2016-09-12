В Приморье завершился региональный этап конкурса Russian Event Awards

Константин Шестаков рассказал, что организацией регионального этапа конкурса третий год подряд занимается команда энтузиастов под руководством приморской бизнес-леди Александры Максимец. В этом году организаторам удалось собрать 260 заявок из двух федеральных округов - Сибирского и Дальневосточного. Из них жюри отобрало лучшие проекты для очной защиты – и в финале на малой сцене оперного театра было представлено 133 проекта событийного туризма. Эксперты высоко оценили 16 приморских проектов, при этом безусловными лидерами в двух номинациях оказались Туристско-информационный центр Приморья и Тихоокеанский туристский форум, который подробно освещало РИА «Восток-Медиа». Форум в итоге был признан лучшим туристическим событием деловой направленности. Что касается ТИЦ Приморья – то презентация Дарьи Гусевой оказалась столь убедительной, что жюри отдало пальму первенства приморскому центру среди всех аналогичных структур Сибири и Дальнего Востока.