В хабаровских соцсетях обсуждают "голого" мужчину на крыше многоэтажки

«По этому фото вообще ничего не понятно. Голый он или одетый — не видно с такого расстояния, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» помощник генерального директора ТСЖ «Вертикаль» по информационному сопровождению Валерий Клементьев. — У меня вообще такое ощущение, что это «утка». Представляете, какая там высота — а на фото мужчина стоит прямо на краю. Там даже спортсмену было бы страшно. Как будто малолетка какой-то налепил сверху эту фигурку и написал, а все повелись. Это вообще несерьёзное фото».