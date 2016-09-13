В хабаровских соцсетях обсуждают "голого" мужчину на крыше многоэтажки

Posted 13 сентября 2016, 05:38
Published 13 сентября 2016, 05:38
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Хабаровчане в социальной сети Instagram опубликовали фотографию жилого дома № 11 по улице Фрунзе. На кадре видно, как на фоне рассветного неба по крыше разгуливает мужчина.
«Фрунзе 11,просто гуляет голый по крыше 14 этажного дома...» — написал пользователь dtp_khv под изображением.
«Муж просто раньше пришёл чем ожидалось», — ответил byro_naxodok_khv.
«Чей то любовник», — предположил mahach_pav (орфография и пунктуация пользователей Instagram сохранены — прим. ред.).
Дом находится в ведомстве ТСЖ «Вертикаль». О произошедшем в организации узнали из средств массовой информации. Данные о том, что мужчина действительно был голым, в ТСЖ не подтвердили.
«По этому фото вообще ничего не понятно. Голый он или одетый — не видно с такого расстояния, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» помощник генерального директора ТСЖ «Вертикаль» по информационному сопровождению Валерий Клементьев. — У меня вообще такое ощущение, что это «утка». Представляете, какая там высота — а на фото мужчина стоит прямо на краю. Там даже спортсмену было бы страшно. Как будто малолетка какой-то налепил сверху эту фигурку и написал, а все повелись. Это вообще несерьёзное фото».
По данным собеседника агентства, доступ на крышу жилого дома ограничен для посторонних. Туда ведут как минимум три двери, все они закрыты на ключи. По этой причине в ТСЖ считают, что никто не мог проникнуть на крышу без ведома организации.