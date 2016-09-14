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Posted 13 сентября 2016, 23:11

Published 13 сентября 2016, 23:11

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

День журавля в Комсомольском заповеднике отметили уроком оригами

13 сентября 2016, 23:11
Школьников пригласили изготовить из бумаги фигурку редкой птицы

В филиале «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» отпраздновали Всемирный день журавля. Экологи заповедника отметили эту дату вместе со школьниками. Методисты рассказали ребятам об истории «птичьего» праздника, а также познакомили их с видами журавлей, которые гнездятся на территории России. Венцом мероприятия стал мастер-класс по японскому искусству оригами — изготовлению фигурок из бумаги. Ученикам показали, как сделать миниатюрного чёрного журавля — самую редкую и наименее известную разновидность птицы, которую иначе называют монахом.

Всемирный день журавля впервые отметили в 2002 году в США. Выступая за спасение исчезающего вида птицы — американского журавля — учёные-экологи подкладывали яйца этой птицы в гнёзда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездования в безопасные места. День, когда целый выводок спасённых птиц отправился в самостоятельный полёт, объявили новым экологическим праздником. С тех пор его традиционно празднуют в середине сентября, а журавль стал символом организаций, которые охраняют природу.

Чёрный журавль, занесённый в международную Красную книгу и Красную книгу России, на территории Комсомольского заповедника обитает более 20 лет. Место его гнездования — марь возле озера Золотое. Как сообщает пресс-служба филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье», ради сохранения этого вида птицы в 1987 году территорию резервата расширили, официально присоединив к ней земли вокруг водоёма.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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