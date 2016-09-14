День журавля в Комсомольском заповеднике отметили уроком оригами

Всемирный день журавля впервые отметили в 2002 году в США. Выступая за спасение исчезающего вида птицы — американского журавля — учёные-экологи подкладывали яйца этой птицы в гнёзда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездования в безопасные места. День, когда целый выводок спасённых птиц отправился в самостоятельный полёт, объявили новым экологическим праздником. С тех пор его традиционно празднуют в середине сентября, а журавль стал символом организаций, которые охраняют природу.