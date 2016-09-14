Около 150 заявок приморцев на "дальневосточный гектар" одобрены

Posted 14 сентября 2016, 05:21
Published 14 сентября 2016, 05:21
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Приморцы успешно подают заявки на выдачу бесплатных «дальневосточных гектаров», при этом 150 человек уже получили одобрение государственных органов и в скором времени заключат договоры о пользовании землёй. Об этом рассказала накануне директор департамента земельных и имущественных отношений Наталья Соколова на семинаре по подготовке к реализации второго этапа федеральной программы. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что второй этап раздачи гектаров начнётся 1 октября – тогда заявки можно будет подавать на участки, расположенные не только в Ханкайском районе, а на всей территории Дальнего Востока.
По словам Натальи Соколовой, много заявок ориентировано на ведение личного подсобного хозяйства, малоэтажного строительства и предпринимательства. Приморцы, желающие завести пасеку, выбирают лесные угодья, у моря многие готовы строить рекреационные комплексы. Есть и коллективные заявки на создание целых поселений.
Для этих и других видов деятельности в Приморье предусмотрен большой спектр государственной поддержки – от налоговых льгот до особых условий ипотечного кредитования.
Во избежание несправедливого распределения гектаров в крае создана специальная комиссия, которая будет рассматривать случаи отказа приморцам в выдаче участков. Подать заявку люди могут не только на портале НаДальнийВосток.рф, но и в любом муниципальном образовании, обратившись в местную администрацию.