Около 150 заявок приморцев на "дальневосточный гектар" одобрены

Приморцы успешно подают заявки на выдачу бесплатных «дальневосточных гектаров», при этом 150 человек уже получили одобрение государственных органов и в скором времени заключат договоры о пользовании землёй. Об этом рассказала накануне директор департамента земельных и имущественных отношений Наталья Соколова на семинаре по подготовке к реализации второго этапа федеральной программы. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что второй этап раздачи гектаров начнётся 1 октября – тогда заявки можно будет подавать на участки, расположенные не только в Ханкайском районе, а на всей территории Дальнего Востока.