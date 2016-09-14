По дальневосточному симфоническому оркестру ударили 90-е годы — худрук

Posted 14 сентября 2016, 06:22
Published 14 сентября 2016, 06:22
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
В Хабаровске сегодня, 14 сентября, открывается новый филармонический сезон, а через две недели он начнётся и для Дальневосточного академического симфонического оркестра. О нынешнем положении дел в творческом коллективе на недавней пресс-конференции рассказал его новый художественный руководитель Геннадий Чащин.
Он признал, что на современном этапе у оркестра есть проблемы со звучанием, на которое время от времени жалуются слушатели, но все они поправимые. Основной «удар» по коллективу косвенно нанёс постперестроечный период, когда после распада СССР поменялась экономика страны. Так свою роль 90-е годы прошлого века сыграли, ударив по демографии в крае. В результате сегодня в Хабаровском крае просто не хватает музыкантов необходимого уровня. Хотя при этом у филармонии есть все ресурсы для укомплектовки состава симфонического оркестра.
«Я с 72-го года в оркестре и знаю, как всегда обстоят в нём дела. Раньше в стране были музыкальные школы, где были духовые отделения, струнные отделения. Сейчас они тоже есть. Но в 90-е годы, когда был демографический провал в стране, когда была разрушена система подготовки кадров начального уровня — кружки, дома пионеров, музыкальные школы и дома культуры, — всё это сказывается сейчас», — отметил Геннадий Чащин.
Кроме того, по его мнению, в 90-е годы потерялся престиж профессии — люди пошли учиться на юристов и экономистов, а про культуру и музыку тогда позабыли — это было не по карману многим. Проблема была и с покупкой музыкальных инструментов. К тому же, чтобы воспитать профессионала, нужно много времени. Раньше это выглядело так: 7 лет музыкальной школы, 4 года — училища, 5 лет на высшее образование, а дальше аспирантура.
«Я соглашусь, что по интонации, по динамике, по звуковедению, по прочим вещам есть проблемы однозначно. Никто их не скрывает. Мы их часто поднимали, но не всегда они были услышаны. Но работа над решением проблем всегда велась и сейчас ведётся. Коллектив под управлением Антипинского (второй дирижёр по договору с ДВАСО — прим. ред.) сейчас укомплектован, но я думаю, что для слушателей не это важно. Для слушателей важно качественное исполнение программы», — поделился Геннадий Чащин.
Чтобы исправить ситуацию, сейчас симфонический оркестр приглашает в свой состав по совместительству людей из других коллективов, а у себя делает ставку на молодёжь, собирает профессионалов. Чтобы не было фальши, на которую жалуются слушатели, по мнению художественного руководителя, музыкантам нужны индивидуальные тренировки, а также репетиции отдельных групп — струнных, духовых. После этого дирижёр должен «настроить» каждую из них.
«Сегодня не главный дирижёр всё определяет. Он является руководителем, но определяют всё подготовка и индивидуальное мастерство каждого исполнителя. Далее, когда мастер лепит из всех инструментов, из конкретных людей, задача дирижёра направить всех, мобилизовать на реализацию замысла композитора», — считает худрук.
Тем не менее ДВАСО продолжает искать главного дирижёра. Как писало РИА «Восток-Медиа», оркестр прослушает шестерых дирижёров в течение нынешнего сезона. Всего же, начиная с 1 июня до 30 августа, специальная комиссия рассмотрела в режиме офлайн около 20 заявок претендентов.
«Нам поставлена задача министром культуры края, правительством — выбрать дирижёра. Но мы говорим: «Коллеги, давайте не будем торопиться». Нашей комиссии надо подобрать человека, который сегодня сможет в наших дальневосточных условиях — не московских, где сегодня один уволился, а завтра другого взяли — воспитывать наших, дальневосточных людей. Мы вынуждены в силу обстоятельств работать с теми людьми, которые сегодня есть здесь. Мы не сможем пригласить сюда новых людей — ни на высокую зарплату, ни на квартиру. Если в 70-80-е годы могли пригласить человека, договорившись о предоставлении ему собственного жилья, то сегодня это не сработает», — уверен Геннадий Чащин.
Как добавил генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов, материальная база для качественного звучания и работы симфонического оркестра есть — с новыми инструментами и оснащением помогает правительство Хабаровского края, а тем, кто играет на собственных инструментах (это касается, в первую очередь, струнных), платят компенсацию за «амортизации». Сейчас в филармонии проходит очередная инвентаризация, чтобы определить нужды артистов.
При всех имеющихся проблемах уровень Дальневосточного симфонического оркестра высоко оценивали и Дмитрий Хворостовский, и Юрий Башмет, и группа Би-2, ему аплодировали слушатели Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В этом году открывать симфонический сезон в Хабаровске вместе с музыкальным коллективом будет Илья Дербилов — бывший главный дирижёр ДВАСО.