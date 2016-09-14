По дальневосточному симфоническому оркестру ударили 90-е годы — худрук

Кроме того, по его мнению, в 90-е годы потерялся престиж профессии — люди пошли учиться на юристов и экономистов, а про культуру и музыку тогда позабыли — это было не по карману многим. Проблема была и с покупкой музыкальных инструментов. К тому же, чтобы воспитать профессионала, нужно много времени. Раньше это выглядело так: 7 лет музыкальной школы, 4 года — училища, 5 лет на высшее образование, а дальше аспирантура.