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Posted 14 сентября 2016, 22:30

Published 14 сентября 2016, 22:30

Modified 1 сентября 2022, 06:05

Updated 1 сентября 2022, 06:05

Часть жителей Владивостока до вечера останется без света

14 сентября 2016, 22:30
Энергетики проводят плановую проверку электросетей

Сегодня, 15 сентября, часть Владивостока останется без света. Специалисты снова заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:

проспект 100-летия Владивостока, 106;

28-й Километр, 77;

3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6/кв.2, 8, 9, 9а, 13, 42, 49;

Алеутская, 51;

Верещагина, 9/кв.1, 2, 9а, 11, 12/кв.1-3, 12а/кв.1, 2, 12-б, 13, 13а/кв.1, 2, 13-б, 14/кв.1-4, 15, 15а, 15в, 17-б, 17в, 18, 18а, 20, 20а, 22/кв.1, 2, 28/кв.4, 5, 34;

Енисейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Кирова, 11, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а;

Корнилова, 11;

Маковского, 208, 210, 212;

Невская, 13, 13а, 15, 15а, 17;

Пограничная, 5, 13, 20, 22, 22а;

Пологая, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31;

Прапорщика Комарова, 4;

садовое товарищество «Авангард», 165;

садовое товарищество «Водник», 19;

садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68;

Семирадского, 25, 25а/кв.1, 27/кв.1, 2, 29/кв.1, 2, 48, 48а, 48-б, 50/кв.1, 2, 50д, 52;

Стрелковая, 20/кв.1, 2, 24а, 25/кв.1, 26, 26а, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 54;

Стрелковый переулок, 4/кв.1, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Чапаева, 12;

Южно-Уральская, 21.

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