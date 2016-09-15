Часть жителей Владивостока до вечера останется без света

Posted 14 сентября 2016, 22:30
Published 14 сентября 2016, 22:30
Modified 1 сентября 2022, 06:05
Updated 1 сентября 2022, 06:05
Сегодня, 15 сентября, часть Владивостока останется без света. Специалисты снова заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
проспект 100-летия Владивостока, 106;
28-й Километр, 77;
3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6/кв.2, 8, 9, 9а, 13, 42, 49;
Алеутская, 51;
Верещагина, 9/кв.1, 2, 9а, 11, 12/кв.1-3, 12а/кв.1, 2, 12-б, 13, 13а/кв.1, 2, 13-б, 14/кв.1-4, 15, 15а, 15в, 17-б, 17в, 18, 18а, 20, 20а, 22/кв.1, 2, 28/кв.4, 5, 34;
Енисейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Кирова, 11, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а;
Корнилова, 11;
Маковского, 208, 210, 212;
Невская, 13, 13а, 15, 15а, 17;
Пограничная, 5, 13, 20, 22, 22а;
Пологая, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31;
Прапорщика Комарова, 4;
садовое товарищество «Авангард», 165;
садовое товарищество «Водник», 19;
садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68;
Семирадского, 25, 25а/кв.1, 27/кв.1, 2, 29/кв.1, 2, 48, 48а, 48-б, 50/кв.1, 2, 50д, 52;
Стрелковая, 20/кв.1, 2, 24а, 25/кв.1, 26, 26а, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 54;
Стрелковый переулок, 4/кв.1, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Чапаева, 12;
Южно-Уральская, 21.